José Miguel (19 años) hablará en el acto del Bernabéu: "La Iglesia siempre intenta acercar la fe a los jóvenes"

Fachada del Estadio Bernabéu, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Miguel (19 años) será uno de los participantes en el encuentro de León XIV con las comunidades diocesanas de la provincia eclesiástica que tendrá lugar este lunes por la tarde en el estadio Santiago Bernabéu, donde está previsto que pronuncie unas palabras. En declaraciones a Europa Press, ha destacado que la Iglesia "siempre da una especial importancia a los jóvenes e intenta acercarles la fe".

"Cada vez hay más jóvenes acercándose a Cristo, entre los que me incluyo, porque sienten un vacío profundo en sus vidas y saben que hay alguien que puede llenar ese vacío, y ése es Dios. Yo creo que la Iglesia siempre da una especial importancia a los jóvenes e intenta acercarles a la fe, especialmente el Papa León es uno de los muchos papas que se han volcado en este tema", ha indicado.

José Miguel acude a este encuentro porque su parroquia de San Pedro Apóstol, en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), que pertenece a la diócesis de Alcalá, será una de las comunidades diocesianas participantes. Precisamente, fueron los encargados de su diócesis los que le propusieron la oportunidad de intervenir en el acto del Bernabéu. Si bien al principio admite que "dudó en aceptar", incide en que Dios le enseñó "que no lo tenía que hacer por él, sino para ayudar a la Iglesia y a los demás".

"Estoy bastante nervioso, porque nunca he hablado delante de tantas personas. Gente de mi entorno, mi diócesis y mi parroquia me están ayudando a prepararme para poder hacerlo lo mejor posible y poder decir lo que más ayude a todos. Estos días previos a la visita del Papa están siendo muy ajetreados, llenos de altibajos y de cosas que hacer", ha explicado.

Al margen del acto en el Bernabéu, también acudirá a la Vigilia de Jóvenes en la Plaza de Lima y el domingo a la misa de Cibeles, todo ello junto a gente de su parroquia, entre los que se encuentran miembros de su familia. En este sentido, confiesa que está intentando "no crearse expectativas" sobre lo que vaya a pasar durante esta visita, aunque ha reconocido que "siempre se tiene una gran ilusión porque son experiencias que no dejan indiferente".

"No tengo ni idea de los temas sobre los que tratará el Papa, puedo intuir que hablará sobre el significado del lema para su venida 'alzad la mirada' y nos explicará como aplicarlo a nuestras vidas", ha indicado.

José Miguel relata que acude a su parroquia desde que era pequeño, aunque durante su adolescencia "se alejó" de ella y de Dios. Según ha explicado, acude porque es "muy acogedora y familiar", está cerca de donde vive y conoce mucha gente allí, lo que "siempre ayuda".

Además, en los últimos tiempos cada vez hacen más actividades, "especialmente con los jóvenes" lo que, según José Miguel, está dando lugar a "nuevos grupos de jóvenes y dinámicas" que están "ayudando mucho a todos". "También fuí al Jubileo del año pasado con la diócesis de Alcalá; la verdad que me encantó la peregrinación que hicimos y me ayudó a despertar mi fe y a acercarme más a Dios", ha reconocido.