José Miguel Contreras rechaza haber creado La Séptima para apoyar a un "determinado gobierno": "Es una estupidez"

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación (NEF), a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, ha rechazado este lunes que la nueva cadena de televisión digital terrestre (TDT), que llegará el próximo 5 de noviembre, se haya creado para apoyar a un gobierno. "Yo cuando la gente dice: 'esto se ha montado para apoyar a un determinado gobierno... es una estupidez", ha afirmado.

Así lo ha expresado este lunes el empresario en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, al ser preguntado sobre si se pueden ganar hoy unas elecciones con una televisión. "Con una televisión no. Teniendo todas las televisiones yo creo que ayuda", ha añadido.

José Miguel Contreras, que aspira a que La Séptima se mueva en el entorno del 2% de audiencia en 2027, ha apuntado: "Dudo mucho que cuando lleguen las elecciones ahora en verano, ese 2% de la audiencia televisiva vaya a hacer cambiar el voto decisivamente en una dirección", ha añadido.

"Creo que, de nuevo, es un ejercicio completamente absurdo. Nosotros nos equivocaríamos radicalmente, si hacemos un canal de televisión partidista, un canal de televisión vinculado a una figura política o a un partido determinado, porque eso va en contra de lo que es la televisión", ha defendido el empresario, que cree que tienen que ser "obligatoriamente abiertos".

EL "ÉXITO" ES QUE PUEDA EXISTIR

Según ha declarado el impulsor de la nueva cadena, para él, el "éxito" de este proyecto es que llegue a existir. Además, ha puesto en valor que la licencia del canal se ha obtenido mediante un concurso público, un "proceso transparente". "Aquí nadie ha regalado nada a nadie. Ha habido que presentarse y cualquier grupo español podía haberse presentado", ha manifestado.

Asimismo, Contreras ha recordado que sólo optaron a la licencia pública Mediaset España y el consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL. (SIETE), "lo cual demuestra que es un tema complicado".

"Si esto fuera un chollo, ya digo yo que se habrían presentado cientos de compañías", ha señalado, para después asegurar que "nunca" se ha encontrado "un proyecto en el que haya tanta gente trabajando tan duramente por impedir que salga".

De cara al lanzamiento de la cadena, José Miguel Contreras ha advertido de que es "difícil" hacer un canal en seis meses: "El 5 de noviembre no vamos a salir a tope. A tope de energía, sí, de ilusión también. Saldremos como podamos, el número de horas que podamos y con los recursos que podamos".

El empresario ha detallado que su objetivo es que la cadena cueste 30 millones de euros al año frente a los 300 millones que costaba laSexta en 2006; con un modelo basado en el directo y en la actualidad; y que llene el espacio de audiencia progresista, pero sin que nadie se sienta "en ningún caso ofendido, molesto o excluido".

Contreras ha avanzado que ya cuenta con nueve presentadores --dos hombres y siete mujeres--, y que La Séptima va a defender valores como la igualdad de género, la diversidad, incluida la racial; y una "España plural".

Para José Miguel Contreras, "no tiene ningún sentido" apostar por la ficción, películas o series para intentar competir con plataformas internacionales como Netflix. "Es completamente absurdo. Ese es un territorio conquistado y lo que tenemos es que buscar territorios en los que hacernos fuertes", ha remarcado.

Al acto de este lunes han acudido representantes del mundo de la política, social y de la comunicación, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Sanidad, Mónica García; el presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; la presentadoras de La Séptima Sarah Santaolalla y Luján Argüelles; y su director editorial, Javier Ruiz, entre otros.