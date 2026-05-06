José Miguel García-Gasco Martínez (Atresmedia Publicidad), nuevo presidente de Autocontrol - AUTOCONTROL

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Atresmedia Publicidad, José Miguel García-Gasco Martínez, ha sido nombrado este miércoles nuevo presidente de Autocontrol en sustitución de Xavi Pons (Idilia Foods), quien ha completado su periodo máximo de mandato.

"El relevo se produce en un momento especialmente relevante para el sector publicitario, marcado por el avance de la regulación en entornos digitales, el auge de nuevos formatos como el marketing de influencers y una creciente exigencia en materia de transparencia y protección del consumidor", ha informado la entidad tras celebrar su 31ª Asamblea General.

El nuevo presidente ha declarado que "en un momento de transformación profunda del ecosistema publicitario, la autorregulación se consolida como un pilar esencial para asegurar transparencia, credibilidad y protección al consumidor y para garantizar una confianza que es hoy más necesaria que nunca" en la industria. "Es la mejor garantía de que el sector evoluciona de forma responsable y sostenible", ha remachado.

Según ha destacado Autocontrol, García-Gasco cuenta con casi tres décadas de experiencia en el ámbito de la comercialización publicitaria en medios y ha desarrollado su trayectoria en compañías como Publiespaña, Antena 3 o Sogecable, además de ocupar distintos cargos de responsabilidad en Atresmedia Publicidad.

Junto a él, también han sido designados como vicepresidentes Antonio Bengoa (Telefónica), José María Rull (Omnicom Advertising), Gema Núñez (Google) y Reyes Justribó (IAB Spain). Como tesorero ha sido reelegido Mauricio García de Quevedo (FIAB).

Durante la Asamblea, la directora general de Autocontrol, Patricia Zabala, ha presentado los principales datos de actividad del ejercicio 2025. "Los datos confirman que la industria apuesta por la autorregulación. Nuestro objetivo es seguir reforzando este modelo, adaptándolo a los nuevos retos del entorno digital y consolidándolo como una herramienta clave para generar confianza entre empresas, consumidores y reguladores", ha afirmado.

La Asamblea ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo.