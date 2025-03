José Pablo López quiere presentar al Consejo de RTVE un "plan" para que valore ampliar la presencia de La 2 en Cataluña

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, tiene "intención" de presentar al Consejo de Administración "un plan para que valore" ampliar la presencia de La 2 en Cataluña, algo en lo que quiere "trabajar". "En ese compromiso, se avanzará con una dirección territorial unificada que refuerce la presencia de la radio y la tele pública en todo el Estado", sostiene.

En respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito de VOX, José Pablo López defiende que "el Estado no puede perder su presencia en los territorios ni su papel vertebrador". No obstante, añade que "de momento no se puede detallar" a cuánto ascenderá la cantidad total que se va a destinar para dotar a La 2 de estructura propia en Cataluña.

Por otro lado, en el documento fechado el pasado 14 de febrero y recogido por Europa Press, José Pablo López asegura no tener "ningún conocimiento" de si los acuerdos conducentes a la constitución del Consejo de Administración de RTVE implican la producción de contenidos de índole separatista y de cuestionamiento de la unidad nacional.

Preguntado sobre si puede confirmar que los acuerdos que posibilitaron la formación de su Consejo "se van a concretar en una política general de mayor presencia de la lengua catalana en detrimento de la lengua española oficial del Estado", el presidente defiende que "todas las personas" que integran el Consejo "fueron declaradas como idóneas para el ejercicio de sus responsabilidades en los respectivos plenos celebrados en el Congreso y en el Senado".

"Ninguna de las acciones desarrolladas en el ejercicio de sus cargos permiten identificar o confirmar nada relacionado con la pregunta que se formula", ha respondido el presidente de la Corporación pública a los de Santiago Abascal.