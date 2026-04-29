José Pablo López rechaza la comisión de investigación a RTVE en el Senado: "Es un tribunal de excepción política"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez (c), comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). L - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado este miércoles que la comisión de investigación sobre la Corporación que ha echado a andar en el Senado impulsada por el PP "no busca transparencia, sino castigar el éxito de la televisión pública". "Es un tribunal de excepción política", ha asegurado.

Así lo ha manifestado el máximo responsable de RTVE ante la Comisión mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario durante su comparecencia periódica, al ser preguntado por el portavoz de la Izquierda Confederal Juanjo Martínez sobre su opinión tras la constitución de dicho órgano en la Cámara Alta.

José Pablo López considera que se va a someter a RTVE al "hostigamiento político" y que está comisión "se asienta sobre tres realidades que le resultan insoportables" a PP y Vox.

"En primer lugar, se nos ataca cuando presentamos los mejores indicadores en 14 años, tanto a nivel económico como a nivel de audiencia", ha declarado el presidente, que cree que "lo que realmente preocupa" es que la televisión pública "compita".

Para el presidente, esta comisión "actúa o va a actuar", a su juicio, "como el brazo ejecutor de un lobby que no soporta" su relevancia. "Su nerviosismo responde a una realidad: mientras RTVE crece, los grandes grupos han reportado caídas en sus beneficios", ha manifestado.

"La comisión pretenderá, sin duda alguna, debilitar a la pública para que deje de ser competitiva y devuelva el terreno ganado a las cuentas de resultados de algunos otros operadores", ha afirmado el presidente.

A su juicio, "lo más grave" es que esta iniciativa "roza la ilegalidad". Por ello, ha recordado que RTVE ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice esta comisión a la luz del Reglamento Europeo de Libertad de Medios y active los mecanismos europeos de cooperación.

"Fiscalizar las líneas editoriales desde un órgano político es una anomalía democrática, que Europa prohíbe expresamente. Además, esto se va a hacer en contra de la Constitución y en contra de la Ley 17/2006, que establece que el control de RTVE corresponde a las Cortes Generales y no solamente a una de las cámaras", ha argumentado.

José Pablo López ha expresado que "tan grave es la situación" que no están "solos" y la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a todas las televisiones públicas europeas, acaba de emitir un "respaldo rotundo" a RTVE y advierte que esta comisión es "una amenaza directa a la independencia de los medios".