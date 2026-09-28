Los judíos alertan en el Senado de un "peligroso repunte" del antisemitismo en España

Tríptico del Informe de Antisemitismo. - DAVID CORRAL

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que representa oficialmente a los judíos españoles, ha presentado este lunes en el Senado el Informe de Antisemitismo 2025 del Observatorio de Antisemitismo (patrocinado por la FCJE y por el Movimiento contra la Intolerancia) y ha alertado de un "peligroso repunte" en el país.

Según ha informado la FCJE en un comunicado, el presidente de la FCJE, David Obadia, ha relatado "el peligroso repunte del antisemitismo en España desde el 7 de octubre de 2023 y cómo lo sufren día a día los judíos españoles" y ha pedido a las autoridades su apoyo para "denunciar y perseguir legalmente a los antisemitas".

Durante el acto, que ha contado con la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, y de la embajadora en funciones de Israel, Dana Erlich, según la federación, se han presentado algunos ejemplos de antisemitismo como "el boicot a personas e instituciones que tienen relación con Israel, gritos contra los judíos en platós de televisión o en entornos deportivos o las recientes declaraciones de la ministra de Juventud, Sira Rego, asegurando que la sociedad española quiere una 'Palestina libre desde el río hasta el mar'".