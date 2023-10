Judíos avisan de una "eclosión" de antisemitismo en España y ven "antisemitas" declaraciones de Belarra y Díaz

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Observatorio de Antisemitismo en España han advertido de que, este mes, se está produciendo una "eclosión y emergencia de antisemitismo" en España, a raíz de la guerra entre Israel y Hamás, provocada por los ataques perpetrados por el grupo terrorista el pasado 7 de octubre contra Israel.

Asimismo, han tachado de "antisemitas" las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusando a Israel de "crímenes de guerra", y de la ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Unidad Podemos, Ione Belarra, hablando de "genocidio" en Gaza.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en una rueda de prensa en Madrid, para presentar los resultados del Informe sobre el Antisemitismo en España 2022.

"Aquí hay israelíes viviendo que nos han llamado diciendo que tienen mucho miedo, que han sido hostigados; personas con doble nacionalidad y personas judías y amigos de las comunidades judías. Todo ese colectivo como poco, si no la sociedad en su conjunto, está afectado por la eclosión, la emergencia tremenda de antisemitismo que estamos viviendo en estos momentos", ha alertado el presidente de Movimiento contra la Intolerancia y codirector del Observatorio de Antisemitismo en España, Esteban Ibarra, algo que ha suscrito la FCJE.

Además, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, ha señalado que, acogiéndose a la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), las declaraciones de Ione Belarra y Yolanda Díaz, que han hablado de "genocidio" y de "crímenes de guerra", respectivamente, son "constitutivas de antisemitismo".

En este sentido, las comunidades judías han pedido una "sola voz" del Gobierno aunque desde la FCJE han destacado que, por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de Exteriores ha habido desde el principio "una voz clara y tajante" pese a la "postura completamente distinta" de Podemos y Sumar.

Esteban Ibarra, ha indicado que las "críticas a la política israelí" son "legítimas" como las que se realizan contra cualquier otro estado, pero ha advertido de que hacer responsable al pueblo judío de las acciones del gobierno israelí, y la "demonización" de las personas judías sí es "antisemitismo".

NINGÚN PROBLEMA CON LA SOLIDARIDAD HACIA EL PUEBLO PALESTINO

En este sentido, Ibarra ha precisado que no tienen "ningún problema" con la "solidaridad con el pueblo palestino" ni con que la gente "se movilice por la paz" porque no quieren "guerras", pero ha hecho un llamamiento a "revisar" lo que se publica en las redes sociales porque, según ha avisado, están apareciendo "de forma masiva" mensajes que estigmatizan al conjunto de los judíos.

También se han mostrado "muy preocupados" por actos como el "asalto" a un hotel de Barcelona, donde el pasado 21 de octubre, unas 50 personas ocuparon la entrada del establecimiento de propiedad israelí bajo el lema 'Paremos el genocidio en Gaza'; o como los hechos ocurridos el 18 de octubre en Melilla, donde un grupo que había participado en una concentración pro Palestina acudió a la sinagoga para gritar ante sus puertas consignas contra Israel y quemar banderas de este país.

NO CIERRAN SINAGOGAS NI COLEGIOS

Por su parte, Isaac Benzaquén ha precisado que en las comunidades judías de España la sensación no es de "temor" pero sí de "gran preocupación", aunque ha señalado que no han cerrado ni las sinagogas ni los colegios judíos. "Tanto israelíes como palestinos necesitan y quieren la paz. Israel no está luchando contra los palestinos sino contra unos terroristas", ha zanjado.

Durante la rueda de prensa, también se han presentado los datos del Informe sobre el Antisemitismo en España 2022, el cual revela que los actos antisemitas se mantienen mayoritariamente en el entorno de Internet y las redes sociales, aunque también se registran "varios incidentes de vandalismo, muchos de los cuales fueron remitidos a los tribunales".

El documento cita datos del Ministerio del Interior, según los cuales, en 2022, se contabilizaron 1.869 delitos de odio en España, de los cuales, 13 fueron por antisemitismo, una cifra similar a la del año anterior, cuando se registraron 1.802 delitos de odio, de los cuales, 11 antisemitas. No obstante, desde el Observatorio han avisado de que existe una "falta de monitorización" del problema y que hay una "cifra sumergida".

En el ámbito institucional, el informe señala algunos acontecimientos ocurridos en 2022 como la aprobación por la Comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlament de Cataluña de una propuesta de resolución que asegura que el régimen que aplica Israel en Palestina "se puede considerar un crimen de 'apartheid'" y es "contrario al derecho internacional" o el apoyo por parte de Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau, de la campaña 'Barcelona con el apartheid, no' para romper el hermanamiento firmado en 1998 entre la ciudad y Tel Aviv. También recogen incidentes como pintadas y carteles contra los judíos.