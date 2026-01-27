Judíos claman en el Senado ante el antisemitismo: "Nos llaman fascistas, genocidas con intensidad nunca vista en España"

El presidente del Senado, Pedro Rollán (i2); el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía (i3), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), a 27 de enero de 2026. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, ha denunciado el aumento del antisemitismo en España durante su intervención en el Acto oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se ha celebrado en el Senado este martes. "Nos atacan, nos insultan, nos llaman fascistas, genocidas, asesinos con una intensidad nunca vista en España", ha subrayado Obadía.

Obadía ha asegurado que "es frecuente encontrar en las redes sociales la acusación de que los judíos hacemos lo mismo que hicieron los nazis" y ha insistido en que "esto es la perversión en su máxima potencia".

Por ello, el presidente de la Federación de Comunidades Judías ha reclamado "acción firme y contundente contra el antisemitismo en toda su forma, educación y ley" y ha afirmado que "el antisemitismo es una enfermedad del alma que afecta a judíos y a no judíos".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha condenado el aumento del antisemitismo en España y ha llamado a combatir los "mensajes de odio" que se propagan "sin pudor" y "en no pocas ocasiones desde la impunidad en las redes sociales".

Rollán ha incidido en que "según los últimos datos publicados por el Observatorio de Antisemitismo en España en 2024, se registraron 193 incidentes antisemitas, el mayor número registrado en la historia moderna de España", lo que se traduce en un aumento del 221,67% con respecto al año anterior, como ha afirmado el presidente de la Cámara Alta durante su intervención.

Respecto a estos datos, Rollán ha lamentado que existe "un antisemitismo que lamentablemente sigue latente" y frente al que se debe "actuar de manera firme, conjunta y coordinada".

En este sentido, el presidente del Senado ha condenado los hechos que obligaron a suspender la Vuelta Ciclista en España y también el hecho de que algunos partidos disputados por equipos israelíes hayan debido jugarse a puerta cerrada y ha reprobado el ataque vandálico del cementerio judío de Les Corts, un "hecho reprobable" que supone "una grave ofensa a la memoria de los fallecidos, pero también el de sus familiares".

"Estos hechos no se pueden normalizar ni tienen cabida en una democracia plena como la española. Estos hechos suponen un grave ataque contra la convivencia, el respeto y también el de la libertad religiosa", ha subrayado.

Rollán ha insistido en que "la lucha contra el antisemitismo debe ser compromiso de toda la sociedad, ejemplarmente encabezada por todas las instituciones" y ha lamentado que "el antisemitismo no se produce solo en España, también en otras partes del mundo".

TORRES: TRANSMITIR EL HOLOCAUSTO CON EDUCACIÓN Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

En el acto también ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha afirmado que "el recuerdo del Holocausto es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática" y ha subrayado la importancia de transmitir este recuerdo a las nuevas generaciones "mediante la educación y el cultivo de la memoria democrática".

"Recordar, implica renovar nuestro compromiso ético de resistencia ante la constante amenaza de postulados que ven con nostalgia aquellos tiempos oscuros", ha asegurado, al tiempo que ha reafirmado el "compromiso inquebrantable" de España con los derechos humanos y la memoria del Holocausto. "Es intolerable que se trivialice el Holocausto, que se distorsione o que se haga relativizarlo", ha añadido el ministro.

Asimismo, Torres ha recalcado que "los derechos humanos son derechos universales y sagrados" y que "no existen justificaciones para la xenofobia, para el racismo o para los discursos de odio contra ningún pueblo ni contra ninguna minoría".

"Hagamos honor a su legado", ha afirmado el ministro, dirigiéndose a los supervivientes del Holocausto y a sus descendientes presentes en el acto. "Aquel que escucha a un testigo, se convierte en testigo. Escuchemos y defendamos la verdad y la justicia porque no lo jugamos todos", ha concluido.

También ha intervenido en el acto el director del Centro Sefarad-Israel, José Thovar, quien ha destacado el "compromiso de España en la preservación de la memoria del Holocausto" y la lucha contra cualquier forma de intolerancia, como el antisemitismo o el antigitanismo.

Además, Thovar ha destacado la labor de la resistencia de los justos entre las Naciones, aquellos que "arriesgaron sus vidas para proteger" a las víctimas del nazismo.

Por las víctimas republicanas españolas, ha intervenido la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa, quien ha recordado que el nazismo apuntó hacia el antisemitismo. "La memoria es conciencia democrática, además de un acto de justicia hacia las víctimas y nos alerta ante los peligros que en nuestros días ponen en riesgo los derechos humanos y la democracia", ha afirmado.

GITANOS RECLAMAN RECLAMAN SER "NACIONALIDAD HISTÓRICA" DE ESPAÑA

La coordinadora del Instituto de Cultura Gitana, Amara Montoya, ha reclamado el reconocimiento formal del pueblo gitano como nacionalidad histórica en España. Además, ha recordado que "las personas gitanas fueron víctimas de detenciones, de deportaciones masivas, trabajos forzados, esterilizaciones obligatorias y asesinatos en campos de concentración y exterminio" durante el Holocausto.

Durante el acto, la superviviente del Holocausto Denise Papo, francesa de origen, ha relatado testimonio. Papo, quien junto a su hermana gemela sobrevivió a la persecución nazi, ha afirmado que el Holocausto es el episodio "más trágico que ha podido perpetrar el ser humano en la historia de la humanidad'".

Así, ha relatado cómo su familia logró escapar de la ocupación alemana en Francia, con su padre cruzando los Pirineos hacia España, mientras ella y su hermana permanecieron escondidas durante cuatro años en constante peligro. "Hemos tenido que pasar por una situación de incertidumbre y resistencia cotidiana", ha asegurado Papo. Finalmente, la familia se pudo reunir en Barcelona tras la liberación, donde "empezaron una vida nueva y estable", encontraron una comunidad judía que les acogió y de la cual formaron parte activa por muchos años.

A continuación, se han encendido seis velas en memoria de los 6 millones de judíos asesinados, así como de las cuatro millones víctimas de otros colectivos (gitanos, homosexuales, republicanos, personas con discapacidad), de los justos entre las Naciones que arriesgaron sus vidas por salvar las de otros, de los supervivientes que lograron rehacer sus vidas y de la Memoria.

El público ha guardado un minuto de silencio y se ha entonado la oración fúnebre judía, Maalé Rajamin.