Un Juez de Barcelona investiga a Abel Azcona por la obra con formas consagradas que generó polémica en Pamplona

Abel Azcona dice que está "cansado" de las querellas y precisa que la obra fue comprada por un coleccionista

El Juzgado de Instrucción de Berga (Barcelona) ha admitido a trámite una querella presentada por Abogados Cristianos, en la que acusan a Abel Azcona de un presunto "delito de profanación y un delito contra los sentimientos religiosos" por la exposición en Barcelona de su obra con supuestas formas consagradas. Azcona está citado a declarar, en calidad de investigado, el próximo 5 de febrero de 2019.

Azcona ya tuvo que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona en febrero de 2016 por esta misma obra, en la que conformó la palabra 'Pederastia' con 242 formas consagradas. En aquella ocasión, el Juez archivó la causa al no apreciar delito contra los sentimientos religiosos. La Asociación de Abogados Cristianos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pero fue rechazado.

Precisamente, en el mismo año en que fue investigado por el Juez de Pamplona, en mayo de 2016, la pieza, adquirida por un coleccionista, se expuso en el centro de exposiciones Konvent Cero, que antiguamente era el convento de Cal Rosal, en Berga (Barcelona).

Ahora, la Asociación Abogados Cristianos se ha querellado contra el artista por esta exposición, aunque Azcona ha precisado en declaraciones a Europa Press que se trata de "la misma obra" y que, además, el coleccionista que la compró tiene intención de volver a exponerla próximamente en museos y otros espacios de arte de otras ciudades.

El artista ha explicado que la obra la vendió tras la polémica por la exposición en Navarra pero más tarde la acabó comprando un coleccionista del cual no ha revelado su identidad. Por ello, considera que la Asociación no debería presentar esta querella porque, según matiza, ya no depende de él.

"ES LA MISMA OBRA, NO SE HA VUELTO A BLASFEMAR"

"La pieza no se ha vuelto a hacer, no se ha vuelto a blasfemar, es la misma. En Pamplona por lo menos estaba mi presencia, había una intencionalidad pero aquí es una pieza que un comisario se la lleva y la expone en otro sitio", ha subrayado.

Sobre su citación ante el Juez el próximo 5 de febrero, Azcona se ha mostrado "cansado" de tener que ir a declarar por algo que considera que no debería ir. "Ya estoy cansado. He ido en tantas ocasiones", ha precisado, al tiempo que ha recordado que hasta el momento los tribunales le han "dado la razón".

En todo caso, ha indicado que no puede entender "un ataque" en su obra sino "una intencionalidad". "Es una pieza para crear una reacción y ellos reaccionan. Es parte de su derecho a denunciar pero creo que es una pieza que entra dentro del ejercicio de libertad de expresión, es una pieza en la que denuncio la pederastia", ha apostillado.

Azcona quiere ahora centrarse "en crear y exponer" y ha entonado un "basta ya" porque considera que la sociedad se está "acostumbrando a que los artistas vayan a los tribunales". Su próxima parada es Latinoamérica, donde va a exponer en 18 países y asegura que aún no tiene la decisión tomada sobre si irá o no a declarar ante el Juez de Barga el 5 de febrero.

ABOGADOS CRISTIANOS "SATISFECHOS"

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado a Europa Press que están "satisfechos" porque el juez ha admitido a trámite esta querella que han interpuesto y espera que "esta vez" se dicte una sentencia "condenatoria" porque "cuando este tipo de delitos quedan impunes, se repiten y son como una bola de nieve, que cada vez va a más".

"Interpusimos una querella porque Azcona volvió a repetir los mismos actos que había realizado en Pamplona, que es una profanación evidente, es un tipo penal clarísimo, y demuestra que cuando este tipo de delitos quedan impunes, se repiten. Semejantes actos hay que pararlos, porque si no es como una bola de nieve, que cada vez van a más", ha precisado.