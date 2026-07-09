Junio de 2026 fue el más caluroso registrado en Europa Occidental, con una media de 20,74ºC, según Copernicus. - C3S/CEPMPM

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de junio de 2026 fue el junio más caluroso en Europa Occidental y el segundo más cálido a nivel mundial, según ha informado este jueves el Servicio Climático de Copernicus (CS3). En concreto, la temperatura media en Europa Occidental fue de 20,74ºC, 3,05ºC por encima del promedio. A nivel mundial, la temperatura media del aire en superficie fue de 16,54ºC, 0,56ºC por encima de lo normal y 1,39ºC por arriba de la media estimada del periodo preindustrial.

En especial, Copernicus ha señalado que una ola de calor azotó gran parte de Europa durante la segunda quincena de junio que batió récords de temperatura mensuales e históricos en varios países europeos y contribuyó a graves repercusiones para la salud, incluidas muertes relacionadas con el calor. A su juicio, la sucesión de olas de calor que se produjo en esta zona entre mayo y junio "ilustra el creciente desafío que plantean los fenómenos de calor extremo, cada vez más frecuentes e intensos, en toda Europa y en el mundo".

A su vez, también ha indicado que el continente sufrió una sequía generalizada que contribuyó junto con el calor a la propagación de incendios forestales, sobre todo en la Península Ibérica y el sur de Francia. Además, agravó el riesgo de sequía en algunas zonas de Europa del Este. "La ola de calor de junio se produjo en un contexto de suelos cada vez más secos en Europa occidental y central, lo que agravó aún más las condiciones de sequía que habían comenzado a desarrollarse durante la ola de calor de mayo", ha destacado.

Por otro lado, Copernicus también ha explicado que la temperatura media de la superficie del mar en los océanos extrapolares en junio fue la más alta registrada para ese mes: marcó 20,86ºC, ligeramente por encima --en 0,01ºC-- a la del mismo mes en 2024. En este caso, el organismo ha puntualizado que estos valores térmicos se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos en una amplia zona del Pacífico tropical, donde se dan condiciones de El Niño. De hecho, prevé que estas se intensifiquen rápidamente en los próximos meses.

En lo que se refiere a los polos, la extensión media mensual del hielo marino en el Ártico se situó aproximadamente un 5% por debajo de la media de este mes, lo que la coloca en el sexto lugar entre las más bajas registradas para ese mes. A nivel regional, la cobertura de hielo marino del Ártico estuvo por debajo de la media en la mayoría de los sectores marinos, especialmente en el norte del mar de Barents, en torno a Svalbard y la Tierra de Francisco José.

Mientras tanto, la extensión media mensual del hielo marino en la Antártida fue de alrededor de un 8% inferior al promedio, lo que la sitúa en el sexto lugar entre las más bajas. Además, la extensión del hielo marino estuvo muy por debajo de la media en el mar de Bellingshausen, mientras que superó la media en el mar de Amundsen y en la parte oriental del mar de Ross.

La responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona el CS3, Samantha Burgess, ha señalado que el mes pasado "puso de relieve hasta qué punto está cambiando el clima".

"Europa occidental registró el mes de junio más cálido de su historia, y se mantuvieron las temperaturas récord en los océanos de todo el mundo. En conjunto, estos récords reflejan un sistema climático que sigue acumulando calor. El resultado son olas de calor cada vez más intensas, un océano persistentemente cálido y riesgos crecientes para las personas, los ecosistemas y las infraestructuras en toda Europa y más allá", ha advertido.