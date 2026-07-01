Junio de 2026 fue el segundo más cálido desde 1961 en España, sólo superado por el de 2025

Dos personas tumbadas a la sombra. A 23 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junio de 2026 fue el segundo más cálido de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --que se remonta a 1961--, según ha informado este miércoles el organismo estatal a través de su cuenta en 'X'. En concreto, registró una temperatura media 3,2ºC por encima de lo normal y sólo fue superado por junio de 2025.

"El calentamiento de junio es muy claro: los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI", ha recalcado AEMET a través de su perfil en la red social.

A su vez, ha informado de que el primer semestre de 2026 se ha convertido en el más cálido para el conjunto de España desde que hay registros, con una temperatura 1,6ºC por encima de lo normal. "Los siete primeros semestres más cálidos de la serie han ocurrido en los últimos diez años", ha señalado.

Por su parte, Eltiempo.es ha añadido que el mes ha presentado anomalías iguales o superiores a los 4ºC en amplias regiones del interior y del norte-noreste peninsular. En otras muchas han superado los 3ºC. Por debajo de esa cifra sólo han estado lugares de costa y las Canarias.

En este marco, el portal meteorológico ha precisado que 20 de las 59 estaciones analizadas han tenido su junio más cálido este 2026. La mayor anomalía se ha dado en Segovia y Madrid, con +4,3ºC, y Pamplona, con +4,2ºC. A su vez, también destaca, por ejemplo, Bilbao, que con +3,7ºC ha vivido su junio más cálido. En la misma línea, Zamora, con +4,1ºC, ha tenido su junio más calido, superando el histórico junio del año pasado.

A su vez, ha indicado que aunque las tormentas han descargado bastante lluvia de forma puntual, esta precipitación es irregular, y el mes ha terminado seco en el conjunto de España en lo que se refiere a las lluvias. En líneas generales, junio ha sido muy seco.