Junts y PDeCAT avanzan su rechazo a la aprobación de la Ley Audiovisual en el Congreso

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalunya (JxCAT) y el PDeCAT han avanzado este jueves su posición contraria a la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos sobre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), en el aire por la definición de productor independiente.

En declaraciones a la prensa en los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reconocido que espera que el Gobierno no saque adelante el proyecto de Ley "porque es una ley que representa un absoluto retroceso para el catalán".

"Ninguna de las promesas que se nos dijo que se habían acordado ha acabado materializándose en ningún tipo de enmienda. Por lo tanto, espero que no, que no se apruebe y veremos qué pasa", ha manifestado, para después añadir que "es un poco contradictorio lo que hace siempre este Gobierno porque en Cataluña firman pactos para proteger y blindar el catalán y, en cambio, en Madrid no se cansan de aprobar leyes que lo que hacen es fulminar el catalán y relegarlo a una lengua muy minoritaria".

Por su parte el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha anunciado el voto en contra de su partido. "Nosotros habíamos presentado diferentes enmiendas. Hemos estado intentando negociar algunas de ellas. De hecho, algunas se han incorporado, pero son absolutamente insuficientes", ha declarado.

Además, Bel ha asegurado que, "a pesar de que en algunos aspectos de la Ley han mejorado sensiblemente", otros "han empeorado". Así, ha detallado que el PDeCAT suscribe y apoya la enmienda transaccional presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu para volver a modificar la definición de productor independiente, después del cambio introducido por el PSOE en el trámite de Ponencia en Comisión.