Imagen de una cruz durante la ordenación episcopal del nuevo obispo de Menorca, Gerard Villalonga Hellín, en la Catedral Basílica, a 22 de abril de 2023, en Menorca, Baleares (España). Villalonga fue ordenado sacerdote en 1987. - Alba Redondo - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez federal Daniel Rafecas ha citado a declarar este miércoles a tres integrantes del Opus Dei, entre ellos, el actual vicario auxiliar y número dos de la institución, el sacerdote argentino Mariano Fazio, en el marco de una investigación en Argentina por presunta trata y explotación de personas.

Así lo revelan medios locales, que indican que el juez también ha citado a prestar declaración, entre el 16 y el 19 de febrero de 2027, al vicario regional entre 2014 y 2021, Víctor Urrestarazu, y al sacerdote secretario regional a cargo de la Sección de Mujeres entre 1991 y 2017, Gabriel Dondo.

La investigación judicial comenzó con la denuncia penal de una mujer en 2022 y, según informa la prensa argentina, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas identificó a al menos 44 mujeres, de origen humilde y de entre 40 y 60 años, que acusaron a la institución de haberlas hecho trabajar gratis, durante años, como empleadas domésticas.

En cualquier caso, las citaciones del juez federal Daniel Rafecas se circunscriben al caso de M.I.E., una mujer migrante que, según su testimonio, ingresó la organización siendo adolescente con la promesa de que podría estudiar y fue numeraria auxiliar hasta marzo de 2015.

Según la resolución, que recoge la prensa argentina, la mujer habría realizado tareas domésticas durante décadas, con largas jornadas, sin descanso efectivo ni control sobre sus ingresos, así como con restricciones en el contacto con su familia.

"La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico", ha explicado el Opus Dei en un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, ha señalado que "si bien la convocatoria alcanza a personas que ejercieron funciones directivas en el Opus Dei durante distintos períodos y que no tuvieron una vinculación concreta con la denunciante, por primera vez tendrán la oportunidad procesal de presentar su versión y aportar los elementos que permitan a la Justicia evaluar el caso a partir de hechos concretos y no de una narrativa creada para distorsionar la realidad".

"Como la prelatura ha sostenido públicamente, esta causa representa un intento sostenido de forzar la aplicación de una figura penal --la trata de personas-- que no guarda relación alguna con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei", ha apuntado.

Además, ha indicado que el conflicto comenzó en 2020 "como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales, mutó luego a un reclamo económico civil de daños y perjuicios y, al no avanzar, en 2022 la denunciante y su abogado lo transformaron en una acusación penal".

"Para construir esta denuncia se realizó una descontextualización completa de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia Católica", ha manifestado, para después agregar que precisamente por eso la prelatura considera que la indagatoria es "necesaria".