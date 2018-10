Actualizado 18/10/2018 9:08:03 CET

La Asociación de Familias de Menores Transexuales aplaude con "prudencia" la medida y alerta de la "violencia institucional"

La Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, dictará de urgencia una instrucción para facilitar el cambio de nombre de menores transexuales en el Registro Civil. Con esta circular pretenden dar respuesta a interpretaciones diversas de los distintos registros civiles que en ocasiones niegan el cambio de nombre al menor si este puede inducir a error sobre el sexo del solicitante.

"Se pretende como medida de urgencia una instrucción de la dirección general aclarando las posibilidades de cambio de nombre con base a ese principio esencial del respeto a los derechos fundamentales del menor", ha avanzado el director general de Registros y Notariado, Pedro Garrido Chamorro, tras la reunión que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mantenido con la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysalis.

En este sentido, ha apuntado que la circular se tramitará a "la mayor brevedad posible", cuando la tengan "estudiada y perfilada", pero también ha recordado que se está tramitando en el Parlamento una ley socialista para permitir no sólo el cambio de nombre sino el cambio de sexo de una forma más fácil, sin conflictos, sin una calificación patológica de la situación de esos menores para que se pueda adaptar oficialmente a la realidad del menor su realidad personal.

Garrido Chamorro ha precisado que desde la dirección y el ministerio se está intentando dar una solución concreta y efectiva al problema que tienen muchas personas, sobre todo personas de muy corta edad, un problema que "al final lesiona gravemente sus derechos fundamentales" porque "los niños que son trans desde pequeñitos no viven con normalidad esa situación y su desarrollo personal y psiocológico le puede afectar".

DIFERENTES INTERPRETACIONES EN LOS REGISTROS

Así, ha afirmado que ha habido casos en los que se ha podido realizar la inscripción con el cambio de nombre y casos en los que no por interpretaciones discrepantes sucesivas de los encargados de los registros civiles. Así, recuerda que la Ley del Registro Civil de 1957 que está en vigor establece que el nombre no debe inducir a error sobre el sexo de la persona, lo que ha llevado en ocasiones a interpretar que el cambio de nombre no era posible.

"Pero también es cierto que la ley establece que no deben admitirse nombres que supongan una lesión para al persona y además hay un principio de respeto a los derechos fundamentales de la identidad y del desarrollo armónico de la identidad de los menores", ha añadido.

En definitiva, concluye que permitir el cambio del nombre para adaptarlo al sexo que es vivido y sentido por esa persona "encaja dentro de los principios que establece la legislación actual sobre el registro civil", aunque ello solo le cambie el nombre, sin cambiar la mención del sexo en el Registro Civil. "Eso es otra cosa requerida de la ley que se esta tramitando en el Parlamento", ha insistido.

EL CAMBIO DEPENDE DE UN JUEZ Y ES RECURRIBLE

En la actualidad, para cambiar de nombre es necesario solicitar al registro civil y que el juez encargado del mismo valore si se cumplen o no los requisitos legales. En caso de que se entienda que no porque el nombre elegido induce a error sobre el sexo de la persona, se puede denegar.

En caso de negativa, el afectado puede recurrir la decisión y en la dirección general se resuelve, pero estos trámites son "lentos y engorrosos", según ha explicado. Por ello, ha vuelto a incidir en que es preferible la solución directa de la instrucción que aclare los principios sobre los que debe regir ese cambio en el registro.

Además, ante la posibilidad de elegir un nombre neutro que no entre en conflicto con el sexo, el director general de Registros y Notariado, ha subrayado que no se puede obligar al menor a escoger determinado nombre porque es neutro. "Si ha elegido un nombre hay que darle ese nombre aunque no coincida con el sexo que hay en el Registro Civil --ha recalcado--. No hacerlo atentaría contra el desarrollo psicológico y de la personalidad de ese niño y, por tanto, contra sus derechos fundamentales".

"Tenemos más dificultades con la violencia institucional que con la sociedad", ha dicho, por su parte, la presidenta de Chrysalis, Natalia Ventín Vallarín, que considera que la respuesta del ministerio a sus peticiones ha sido "positiva" pero ha matizado que "con prudencia".

"Queremos ver cómo se avanza pero hemos tenido buenas sensaciones y el compromiso de que se avance y de que vayan en esta línea", ha señalado. Así, ha especificado que lo que han pedido precisamente es una actuación rápida desde la Dirección General de Registros y Notariado con una instrucción que aclare el tema para que desde todos los registros se pueda optar a una solución rápida para cambiar los nombres de los menores a petición de la familia en la vía administrativa.

ESPERANZA EN LAS LEYES DEL PARLAMENTO

Al mismo tiempo, piden la aprobación de la ley que se tramita en el Congreso y ha asegurado que la ministra les ha avanzado que su tramitación está "muy adelantada" y espera que en breve se pueda aprobar en el Congreso. "Ahí hemos puesto todas las esperanzas", ha asegurado.

El Parlamento tramita en la actualidad tres iniciativas relacionadas con las personas transexuales, una ley general sobre el colectivo LGBTI presentada por Podemos y otra del PSOE para que los menores puedan cambiar de género sin permiso paterno. Además, también se tramita una reforma de la Ley de Igualdad para garantizar igualdad de trato al colectivo.