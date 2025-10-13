Juventud convoca el Premio Nacional del Juguete 2025, que tendrá en cuenta la promoción de la cultura de la paz

Archivo - Una niña juega con sus regalos de Navidad. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado el Premio Nacional del Juguete correspondiente al año 2025, que tiene como finalidad contribuir a la promoción de las industrias culturales y de los derechos y la diversidad de la infancia y la adolescencia.

La última convocatoria del antecedente inmediato de este galardón fue en el año 2023, lo otorgaba el Ministerio de Cultura y se denominaba 'Premio Nacional de Fomento de la Creatividad en el Juguete'.

El premio se otorga como reconocimiento a la meritoria labor en el ámbito del juguete y tiene una dotación económica de 30.000 euros, según se lee en la convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press.

Entre otros criterios para la concesión del galardón, el jurado tendrá en cuenta: la creatividad y calidad del juguete o juego; la promoción de los principios de igualdad y no discriminación; el fomento de valores de inclusión y la cultura de paz; el carácter pedagógico; la adaptabilidad a los tramos de edad y necesidades recomendadas en cada caso y los principios de accesibilidad universal y cuidado del medio ambiente, incluyendo embalaje y empaquetado.

Podrán ser candidatas personas físicas, personas jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, haya llevado a cabo actividades que puedan motivar la concesión del premio.

Las personas y entidades interesadas en presentar su candidatura deberán facilitar la documentación requerida a través de la página web del Ministerio de Juventud e Infancia.