La juventud LGTBI reivindica "más educación en diversidad" para "vacunar" a la población contra la LGTBIfobia

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha reivindicado, en vísperas del Día Internacional de la Juventud, "más educación en diversidad" como única "vacuna" contra la "pandemia" de la LGTBIfobia que, apuntan, se manifiesta "cada vez con más violencia".

La entidad recuerda que, según el Ministerio del Interior, entre 2015 y 2019, la cifra de delitos de odio hacia el colectivo LGTBI aumentó un 64,4% en España; y que en su Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio en España 2020, el 26% de las victimizaciones se cometieron contra personas menores de 25 años.

El co-coordinador del grupo Joven de FELGTB, Sergio Siverio, ha recordado, en este sentido, que aunque el asesinato de Samuel en A Coruña puso los delitos de odio contra el colectivo en el foco mediático, la situación que este crimen ha evidenciado "no es nueva para las personas LGTBI".

Así, ha recordado los titulares de las agresiones sufridas por personas del colectivo solo el pasado mes de junio: "una mandíbula rota y varios dientes menos por ser gay; una agresión homófoba con una porra extensible a un matrimonio; un joven de 17 años denuncia una agresión homófoba en Valencia; una pareja denuncia una agresión homófoba en Barcelona durante la noche de Sant Joan; diez personas dan una paliza a un hombre en una nueva agresión homófoba en Barcelona; un joven denuncia una agresión homófoba en el centro de Madrid; un menor de 17 años denuncia una agresión homófoba mientras paseaba con un amigo; la Ertzaintza identifica a nueve personas por la agresión homófoba a un joven en Basauri".

DENUNCIAN LOS DISCURSOS DE ODIO

"En los últimos años se ha llegado a una escalada de violencia, alimentada por el discurso de odio de la ultraderecha, totalmente desproporcionada que afecta, especialmente, a las personas jóvenes LGTBI", ha denunciado. A su juicio, hay que "condenar con firmeza este enaltecimiento de la violencia" que, ha señalado, "la ultraderecha extiende de forma irresponsable y antidemocrática".

Siverio ha indicado que "la libertad de expresión acaba donde empieza la violencia" y no puede existir la "libertad de agresión".

También la co-coordinadora del Grupo Joven, Irati Agirrezabalaga, explica que "estos no son datos aislados, ni meras casualidades y llevan a muchas personas LGTBI a volver a encerrarse en los armarios, a no ser libres, a no poder ser quienes son de acuerdo con sus derechos humanos".

Es por eso, apunta, que el Grupo Joven de la FELTB reivindica "que la educación en diversidad se imparta de manera generalizada para combatir y prevenir el odio y que se apruebe con urgencia una legislación estatal que garantice los derechos del colectivo LGTBI".

En este sentido, ha hecho un llamamiento "a las personas jóvenes LGTBI" para que se sumen "al activismo de base en sus respectivos territorios para defender sus derechos frente a la violencia creciente contra el colectivo".