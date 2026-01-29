'Kristin' deja este jueves 6 heridos en Cádiz y suspensión de trenes en Galicia aunque la situación mejora

Un árbol caído como consecuencia del viento, a 28 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Kristin' ha dejado este jueves seis heridos en Andalucía por el desprendimiento de un techo de escayola de un establecimiento hostelero en Jerez de la Frontera (Cádiz) y suspensión de varios servicios ferroviarios en Galicia. Sin embargo, la situación ha mejorado con respecto al miércoles, cuando provocó la suspensión de clases y el embolsamiento de camiones, entre otros incidentes.

En dos pedanías de Badajoz (Cáceres), alrededor de 350 vecinos han podido regresar este jueves a sus viviendas tras la evacuación preventiva por la crecida del río Gévora y su afluente, el Zapatón, así como por la situación del embalse de Villar del Rey.

La comunidad autónoma más afectada está siendo, un día más, Andalucía, que ya suma un total de 3.231 emergencias coordinadas desde el martes, de las cuales 297 se han registrado hoy jueves. En concreto, Cádiz es la provincia con mayor número de avisos, con 752 incidencias coordinadas. Le sigue Sevilla (614), Jaén (451), Granada (368), Málaga (330), Almería (278), Córdoba (266) y Huelva (171).

Entre los incidentes más relevantes destaca el desprendimiento del techo de escayola de un establecimiento hostelero en Jerez de la Frontera (Cádiz), que ha causado seis heridos. El viento ha motivado la mayor parte de los avisos recibidos al teléfono 112, aunque también se han recibido llamadas por incidencias en la red viaria, anegaciones en viviendas y garajes, así como algunos rescates de vehículos en zonas inundadas.

El núcleo urbano de Secadero de Casares (Málaga), donde viven unas 1.500 personas habitualmente, es uno de los más afectados por la borrasca en Málaga. Se han cortado las carreteras que lo comunican después de que se produjera la fuerte crecida del río Guadiaro a su paso por la zona. De manera paralela, los Ayuntamientos de Cenes de la Vega y Quéntar (Granada) han pedido "precaución" a los vecinos ante el desembalse previsto para este viernes de la presa de Quéntar.

UNOS 350 VECINOS REGRESAN A SUS CASAS EN PEDANÍAS DE BADAJOZ

En Badajoz (Cáceres), alrededor de 350 vecinos de las pedanías de Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa han podido regresar este jueves a sus viviendas este jueves, un retorno que ha sido recibido "con mucha alegría" e "incertidumbre", según ha explicado Antonio Sucuenca, uno de los vecinos afectados.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Sucuenca, residente en las Casas Aisladas de Valdebótoa, ha calificado la situación vivida como "muy alarmante" y ha recordado que estos episodios obligan a "tener que salir, hacer maletas" y a movilizar a los animales, que "son parte de la familia".

Así, el vecino ha indicado que, en esta ocasión, la evacuación ha sido "un ir y volver", y el río "se ha comportado". Además, ha destacado la actuación de los servicios de emergencia, que avisaron "con mucha antelación", lo que permitió realizar una evacuación "correcta y tranquila".

Además, Sucuenca ha asegurado que el regreso a las viviendas se ha producido "con la tranquilidad" transmitida tanto por el Ayuntamiento de Valdebótoa como por el de Badajoz, que han garantizado un retorno "con seguridad". "Estamos muy contentos de volver a nuestra casas", ha añadido.

Galicia ha sido otra de las comunidades autónomas que más fuerte impacto han recibido de la serie de borrascas que se han registrado en los últimos días. Durante este jueves, el temporal ha obligado a suspender varios servicios ferroviarios en Galicia y Renfe ha avanzado que habilitará alternativas por carretera.