Kuve, Hugo Marlo, Pupi Poisson y Vidda Priego, entre las actuaciones de los Premios Plumas 2025 de la FELGTBI+

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Kuve, Hugo Marlo, Vidda Priego, Tatiana Delalvz, Pupi Poisson y la DJ Cori Matius actuarán en la gala de los Premios Plumas 2025 de la Federación Estatal LGTBI+ que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Teatro Eslava de Madrid.

Según ha informado este jueves la entidad, Samantha Hudson y David Andújar serán los encargados de presentar el evento. En esta edición, la activista Uge Sangil; la tallerista y humorista Pitu Aparicio; la artista Estrella Xtravaganza; el cantante Rodrigo Cuevas y la organización Plena Inclusión recogerán sus galardones.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha destacado "la importancia de celebrar eventos que pongan en valor la cultura LGTBI+, porque es una expresión de libertad y de igualdad. También ha expuesto que "seguir creando espacios culturales que celebren y visibilicen las realidades LGTBI+ es fundamental para generar referentes y visibilizar" el "derecho a la dignidad y a ocupar espacios" del colectivo.

Asimismo, Iglesias ha recalcado que en "países muy cercanos" y en algunas de las comunidades autónomas "se están vetando contenidos relacionados con la diversidad". "Por eso, defender la cultura LGTBI+ como una forma de reivindicar derechos es también una forma de resistencia y de trasladar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones: esta es la sociedad por la que apuesta nuestra democracia", ha asegurado.