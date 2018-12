LaLiga abre una segunda ronda para comercializar derechos televisivos de las temporadas de 2019/2020 a 2021/2022

Publicado 11/12/2018 19:01:28 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha abierto este martes una segunda ronda en el proceso de solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales en España para las temporadas 2019/2020 a 2021/2022 para los lotes 1, 3, 6 y 8, que no fueron adjudicados en la primera ronda.

Según ha informado LaLiga, a primera ronda del proceso de solicitud de ofertas finalizó el pasado 25 de junio, adjudicándose los lotes 2, 4, 5 y 7, de forma que los lotes ahora ofertados no fueron adjudicados y su adjudicación quedó pendiente.

En esta segunda ronda, LaLiga ha aclarado que serán de aplicación los mismos términos y condiciones establecidos en el documento de 'Bases para la solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División para las temporadas 2019/2020 a 2021/2022', publicado el 28 de mayo de 2018.

Los candidatos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de diciembre a las 12.00 horas. Media hora después se procederá a la apertura y valoración de las mismas, y antes de las 14.00 horas se producirá la adjudicación provisional. Así, el 11 de enero de 2019 se realizará la formalización de acuerdos vinculantes.

Respecto a los distintos lotes, el número 1 incluye un partido de cada jornada de Primera División, en abierto y en exclusiva, en segunda selección; mientras que el 3 ofrece dos partidos de cada jornada de Segunda División, en abierto y en exclusiva.

Asimismo, el lote 6 incluye los once partidos de cada jornada de Segunda División de pago, en exclusiva; los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs) de pago, en no exclusiva; y resúmenes de todos los partidos de Segunda División, en no exclusiva.

Finalmente, el lote 8 contiene los 'clips' o mini-resúmenes de noventa segundos de cada partido de Primera División y Segunda División, para su difusión a través de Internet, en exclusiva.