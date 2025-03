Lanzan una campaña para animar a los consumidores a conocer sus derechos digitales y a "no aceptar lo inaceptable"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Transición Digital (AETD), entidad adherida al Observatorio de Derechos Digitales, ha lanzado una campaña de concienciación para animar a los consumidores a conocer sus derechos digitales, bajo la premisa de "no aceptar lo inaceptable".

"Acepto. Acepto recibir noticias falsas e imágenes manipuladas. Acepto que me discriminen por no entender la tecnología. Acepto regalar mis datos. Acepto que tu red social explote mis emociones. No aceptes lo inaceptable. Infórmate. Derechos digitales. Conócelos. Respétalos. Exígelos", dice el spot, recogido por Europa Press, y lanzado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que se celebra el 15 de marzo.

El presidente de la AETD, Ricardo Rodríguez Contreras, ha explicado que el objetivo de la campaña es "sensibilizar a la audiencia sobre sus derechos como consumidores digitales y potenciar las buenas prácticas". El spot se dirige a las personas usuarias de los entornos digitales y busca concienciar sobre cómo se debe actuar y moverse en la red de una forma segura, con una especial atención a los jóvenes "en su condición de máximos usuarios digitales".

Según ha argumentado el Observatorio de Derechos Digitales, el Eurobarómetro correspondiente a 2024 revela que un 35 por ciento de los españoles desconoce que sus derechos fundamentales deben ser respetados en el ámbito digital, cinco puntos menos que en 2021; y que el 73 por ciento de los españoles considera que la digitalización de los servicios públicos y privados está facilitando su vida diaria.