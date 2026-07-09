Lentijo (CSN) destaca la seguridad y la innovación como ejes de la gestión futura de los residuos radiactivos. - CSN

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha destacado que la seguridad "debe guiar todas las decisiones relacionadas" con el desarrollo del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para la gestión definitiva del combustible gastado. Además, ha señalado que la investigación y la innovación son herramientas "esenciales" para fortalecer la seguridad y la regulación.

Así se ha expresado en la apertura del curso 'Innovación, futuro y seguridad en la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de centrales nucleares' que el CSN y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) celebran en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante su intervención, Lentijo ha destacado que la aprobación del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) sitúa la gestión del combustible gastado entre "las prioridades estratégicas" de España y "abre una etapa para la planificación de estas actividades". En este contexto, ha incidido en que la gestión constituye "una responsabilidad de seguridad nuclear a largo plazo que exige planificación estable, rigor técnico, continuidad institucional y una base reguladora sólida".

El presidente del CSN ha recordado que la estrategia definida en este plan combina el objetivo de garantizar una gestión temporal segura del combustible gastado y de los residuos de alta actividad con avanzar hacia una solución definitiva mediante el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), considerado internacionalmente la opción de referencia para este tipo de residuos.

En relación a este último proyecto, ha hecho referencia al protocolo de actuación suscrito recientemente entre el CSN y Enresa, que establece cauces de intercambio de información entre ambas instituciones para favorecer su desarrollo, "preservando en todo momento la independencia reguladora del Consejo y el ejercicio de las competencias que la legislación atribuye a cada organismo".

El curso en la UIMP esta dirigido por el ex director técnico de Protección Radiológica del CSN, Javier Zarzuela, y el director técnico de Enresa, Mariano Navarro. Según el CSN, "traslada esa apuesta por la investigación y la innovación al ámbito técnico, reuniendo experiencias y conocimientos que contribuyen a reforzar la seguridad en la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares".

El encuentro concluirá este viernes con una última sesión dedicada al AGP y a las investigaciones sobre combustible gastado, antes del acto de clausura, que estará a cargo de la presidenta de Enresa, Olga García y la vicepresidenta del CSN, Pilar Lucio.