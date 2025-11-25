Lentijo (CSN) dice que la aceptación social es "indispensable" para el éxito del Almacenamiento Geológico Profundo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha señalado este lunes en Madrid que la aceptación social es "condición indispensable" para el éxito del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). Así se ha expresado en la inauguración del seminario del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre la toma de decisiones y el papel de los operadores y los reguladores en el desarrollo del AGP.

Además, ha agradecido al OIEA su papel en la armonización de estándares y en la creación de plataformas internacionales que facilitan la comunicación clara con todas las partes interesadas. El objetivo del encuentro es analizar la situación actual del AGP en España, conocer los programas y los proyectos desarrollados de AGP en el ámbito europeo y servir de foro para el debate técnico y la participación social en torno a las diferentes opciones que tiene España para adoptar.

Hasta el próximo viernes, expertos procedentes de una veintena de países abordarán aspectos clave del proceso de toma de decisiones, la definición de roles entre operadores y reguladores y la necesidad de garantizar transparencia y confianza pública en todas las fases del proyecto.

El evento se está llevando a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En su desarrollo, colaboran el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).