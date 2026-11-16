León XIV se despide: "Siempre los llevaré en mi corazón. ¡Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo!"

El Papa durante la misa en Chiclayo - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha celebrado su última misa en la ciudad portuaria de Callao, cerca de Lima y ha asegurado que siempre llevará a los peruanos en su corazón. "¡Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo!", ha exclamado el Pontífice, que vivió 20 años en el país y ha dedicado su homilía dedicada a San Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima.

"Toribio deseaba que los indígenas proclamaran el Evangelio a sus familiares, amigos y vecinos. Quería que se apartaran de sus creencias tradicionales por voluntad propia y sin coacción. Esto se evidencia en su incansable dedicación durante las visitas pastorales que realizaba para conocer a sus feligreses, ayudarlos y, si era necesario, corregirlos, instruirlos en la Palabra de Dios y administrarles los sacramentos. Administraba la Confirmación y predicaba sin cesar. No aceptaba ni el más mínimo obsequio de nadie. Estas visitas le granjearon resistencia y calumnias, incluso de las autoridades. Pero fue precisamente así como pudo actuar y demostrar su valía como misionero", ha reflexionado.

El Pontífice ha asegurado que con su ejemplo, san Toribio invita a santificar las relaciones dentro de la Iglesia y ha asegurado que su vida inspira a reconocerse como miembros vivos de un solo cuerpo. "Hoy, esta comunión se expresa en la sinodalidad y se convierte así en un estilo de vida eclesial en todos los niveles", ha reflexionado.

Además, ha asegurado que San Toribio de Mogrovejo fue un pionero de la "civilización del amor", oponiéndose así a los "constructores de Babel" que también existían en su tiempo y ha citado a otros santos igualmente protagonistas como Rosa de Lima, Martín de Porres o Francisco Solano.

"Queridos hermanos y hermanas, mi camino llega a su fin, ¡pero el tiempo de misión continúa! Recordemos que al final de cada Misa somos enviados a proclamar el Evangelio. Por lo tanto: ¡Id y proclamad al verdadero Dios! ¡Dad testimonio de lo que habéis visto y oído! ¡Que nadie se quede sin esta Buena Nueva! Que nuestra misión, por la intercesión de la Virgen María y de los santos, se sostenga siempre por la fe en la presencia del Resucitado, que nos concede su paz y nos invita a compartirla con todos", ha exclamado.

"¡GRACIAS PERÚ!"

Posteriormente, en un breve discurso tras la misa, Robert Prevost, ha asegurado que le faltaban las palabras para expresar su "profunda gratitud": "¡Gracias, Perú!", ha dicho.

El Pontífice ha mostrado así su agradecimiento a las autoridades civiles y eclesiásticas, a los organizadores, al personal y a los voluntarios, así como a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible el viaje Apostólico. "Un agradecimiento especial a todos los que participaron en los encuentros a través de los medios de comunicación, tanto aquí en las llanuras como en las montañas, en la Amazonia y en todo el Perú. ¡Muchas gracias a todos!", ha añadido.

León XIV ha confesado que se ha sentido "como en casa" y que el viaje le ha recordado que "la Iglesia es verdaderamente una familia". Así ha asegurado que en Perú aprendió lo que significa ser obispo y que en su viaje apostólico ha aprendido un poco más cómo servir como "sucesor de Pedro".

"Me llevo con gratitud los recuerdos de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la alegría contagiosa de los jóvenes, la calidez de las familias y la bondad de los abuelos que se esmeraron en estar presentes en nuestros encuentros. Tus cantos, tus coloridas danzas y el aroma del incienso fortalecieron mi entusiasmo por la misión de la Iglesia, que llega hasta los confines de la tierra. Vine a proclamarles a Cristo, pero me voy ricamente bendecido: con el testimonio vivo de su fe y la piedad que siempre he admirado en ustedes", ha concluido".