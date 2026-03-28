León XIV llega al Principado de Mónaco en la primera visita al país de un Papa

1073735.1.260.149.20260328105625 El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha llegado este sábado al Principado de Mónaco, en lo que supone su primer viaje a un país europeo y la primera visita de un Papa a este país, donde el catolicismo es la religión oficial, como establece su Constitución.

En este segundo viaje de su pontificado, León XIV ha salido a las 7.05 horas en coche al helipuerto de la Ciudad del Vaticano, desde donde ha partido a las 7.22 horas hacia Mónaco.

Durante el vuelo, ha enviado un telegrama al Jefe de Estado francés, Emmanuel Macron: "Mientras sobrevuelo Francia durante mi viaje apostólico al Principado de Mónaco, envío mis más cordiales saludos a Su Excelencia y a sus conciudadanos, junto con la aseguración de mis oraciones por la paz y la prosperidad de la nación".

Una vez en Mónaco, ha sido recibido con honores por el Príncipe Alberto II de Mónaco y por la Princesa Charlène, ha realizado una visita de cortesía al Palacio del Príncipe de Mónaco y se ha asomado al balcón para saludar a los ciudadanos que se han congregado en la plaza de Palacio.

Entre las actividades principales de la agenda del Papa, según recoge el programa, destacan el encuentro con la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción, a las 11.00 horas; el encuentro con los jóvenes y los catecúmenos, en la zona frente a la iglesia de Santa Devota; y la celebración de la Santa Misa en el Estadio Louis II, a las 15.30 horas.

Finalmente, tras la despedida oficial, está previsto que León XIV regrese a la Ciudad del Vaticano a las 17.45 horas.

El lema que la Iglesia local ha elegido para la ocasión, tomado del Evangelio de Juan, es "Je suis le Chemin, la Verité et la Vie" (Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida).

Anteriormente, el príncipe Alberto de Mónaco fue recibido en el Vaticano el pasado 17 de enero, junto con la princesa Charlène.

Según informó entonces la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se hizo referencia a "la histórica y significativa contribución de la Iglesia católica a la vida social del Principado" y se abordaron temas como "la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la defensa y promoción de la dignidad humana". También se intercambiaron puntos de vista sobre la actualidad internacional, "con especial énfasis en la paz y la seguridad".