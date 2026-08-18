León XIV se muestra "profundamente apenado" por el naufragio en el lago Kariba de Zimbabue

Archivo - Castel Gandolfo, italy: IPA86628274 - Italy, Castel Gandolfo, Vatican, July 12, 2026. Pope Leo. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha mostrado "profundamente apenado" por el naufragio de la semana pasada en el lago Kariba de Zimbabue con más de 90 víctimas.

Según ha informado 'Vatican News', en un telegrama firmado este martes 18 de agosto, por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Pontífice ha expresado su cercanía y ha encomendado "las almas de los difuntos a la misericordia de Dios".

Así, León XIV ha enviado su pésame a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos y ha ofrecido sus oraciones a las autoridades civiles y al personal que participa en las labores de rescate.

El accidente tuvo lugar el 11 de agosto, cuando la embarcación, perteneciente a la Agencia Rural para el Desarrollo de Infraestructuras, que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long. A bordo navegaban 153 personas y todavía quedan desaparecidos por encontrar.