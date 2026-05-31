León XIV pide por "que se ilumine la conciencia" de las autoridades para que busquen "una paz justa y duradera"

El Papa en el balcón de la plaza de San Pedro en el Vaticano a 10 de mayo de 2026. - Ansa/Massimo Percossi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido por "que se ilumine la conciencia de quieres ejercen la autoridad" para que busquen "una paz justa y duradera", como ha expresado tras el rezo del Ángelus este domingo.

"En este mes de mayo, toda la Iglesia ha alzado una invocación unánime por la paz. Especialmente a través de la oración del Santo Rosario, como una cadena ininterrumpida, ha encomendado a la intercesión de la Virgen María los pueblos atormentados por la guerra", ha expresado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Durante la oración, el Papa ha reflexionado sobre el misterio trinitario como fuente de comunión. "La Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro", ha expresado, al tiempo que ha afirmado que también ayuda a comprender "por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez".

Por otra parte, ha recordado que este domingo se celebra en Italia el Día del Alivio, y ha afirmado que acompaña "de corazón" a todas las personas enfermas y a quienes las asisten. "Agradezco y animo a todos los que difunden la cultura de la cercanía y del cuidado", ha añadido León XIV.