León XIV pide que "no disminuya la atención de la comunidad internacional" sobre la guerra de Ucrania

Archivo - El Papa León durante el Ángelus del 15 de ferebro de 2026. - Angelo Carconi / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha pedido que "no disminuya la atención de la comunidad internacional" respecto al "drama" de la guerra de Ucrania, como ha expresado este domingo tras el rezo del Ángelus.

"Acompaño con una oración más intensa a cuantos sufren a causa de la guerra, de modo particular por el querido pueblo ucraniano. Que la luz de Cristo lleve consuelo a los corazones afligidos y refuerce la esperanza de paz", ha afirmado el Papa desde el balcón de la plaza de San Pedro ante los fieles congregados este domingo.

También ha asegurado que está "muy cerca del amado pueblo libanés en estos días de dolor, de miedo y de esperanza invencible en Dios", y ha recordado que "el principio de humanidad inscrito en la conciencia de toda persona y reconocido en las leyes internacionales" obliga a proteger a la población civil de los "atroces efectos" de la guerra.

En este sentido, el Pontífice ha pedido que "cese el fuego" en el Líbano y que se busque una solución pacífica "con urgencia", al tiempo que ha recordado además que el próximo miércoles 15 de abril se cumplen tres años del comienzo del conflicto en Sudán, para el que también ha pedido un alto al fuego.

"¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de ese drama inhumano! Renuevo mi llamamiento urgente a las partes beligerantes para que acallen las armas e inicien un diálogo sincero, sin condiciones previas, dirigido a detener lo antes posible esa guerra fratricida", ha clamado el Papa.

Tras el rezo del Ángelus, León XIV ha recordado que mañana iniciará el tercer viaje apostólico de su pontificado, en el que recalará en cuatro países africanos --Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial-- durante diez días. Después de este, su siguiente viaje será a España, donde visitará Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio. "Les pido, por favor, que me acompañen con sus oraciones", ha concluido el Pontífice.