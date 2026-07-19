León XIV pide no olvidar "a quien sufre y muere a causa de los conflictos" y rezar por el "compromiso por la paz"

El Papa Léon XIV durante el Ángelus en Castel Gandolfo. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido este domingo no olvidar "a quien sufre y muere a causa de los conflictos" y ha llamado a unir "al generoso compromiso por la paz" una "constante oración".

Así se ha expresado tras el rezo del Ángelus en la plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde está pasando unos días de descanso que se prolongarán hasta el lunes 27 de julio.

El Pontífice ha señalado que sigue "observando con inquietud lo que ocurre en diversos países desgarrados por la guerra y la violencia" y ha renovado su llamamiento a no abandonar "a quienes padecen las consecuencias" de los conflictos armados.

Durante el rezo, el Papa ha advertido de la tentación de "esperar algo espectacular" y de "desear un Dios que intervenga desde lo alto arrancando de inmediato la cizaña del mal" y ha señalado que con frecuencia esa imagen equivocada de Dios lleva a "adaptar también a esta imagen la forma de ser cristianos y de ser Iglesia".

Frente a ello, ha invitado a adoptar "la lógica de la semilla, que no es la del éxito ni de la grandeza, sino que nos pide que nos hagamos pequeños y que sirvamos a la vida de las personas".