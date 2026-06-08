León XIV pide a obispos españoles responder a la "plaga" de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación

1094124.1.260.149.20260608123114 El Papa León XIV Ha Llamado A Los Obispos Españoles Que A Responder Con La "Escucha" Y La "Reparación" A Quienes "Han Sido Heridos Precisamente Por Quienes Debían Cuidarlos, Incluso Por Miembros Del Clero", Lo Que Considera Una "Plaga". - EUROPA PRESS

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

Así lo ha expresado este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán. El Pontífice se reunirá este lunes con algunas víctimas de avusos en un encuentro privado.

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el Papa.

Según el Pontífice, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado". "Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha subrayado.

Por otro lado, León XIV ha indicado que "ahora la consigna debe ser" que el patrimonio de la Iglesia "sea siempre instrumento y oportunidad de diálogo" con aquellos que encuentran en el camino. "Como sucede a los peregrinos del Camino de Santiago, en nuestro viaje podemos encontrarnos con esas inmensas planicies castellanas, vacías a nuestros ojos", ha señalado.

"Los pocos encuentros de estos peregrinos con algunas personas mayores o con trabajadores extranjeros, pueden ser una metáfora de muchas situaciones sociales que por desgracia se perciben en algunas de vuestras realidades eclesiales. No es la primera vez que España enfrenta una situación análoga: en el pasado, por ejemplo, cuando la Iglesia tuvo que reconstruir su presencia en las franjas de tierra quemada, surgieron modelos de evangelización que después se exportaron a América y que pueden ayudarnos aquí en nuestra misión", ha señalado.

USO DE NUEVOS LENGUAJES

En este sentido, el Papa ha indicado que, "como entonces", están llamados "a construir una nueva realidad, a través del diálogo respetuoso y el uso de nuevos lenguajes, tal como hiciera el famoso santo alfaquí de Granada, fray Hernando de Talavera, y más adelante repitiera en América santo Toribio de Mogrovejo".

"Aunque los lenguajes en esta era digital son distintos y las culturas que ahora componen el mosaico de nuestras realidades, con migrantes de todas las partes del mundo, también han cambiado, pero el espíritu debe permanecer", ha apuntado, para después añadir que hay que "afrontar con franqueza los retos siempre nuevos de la evangelización en cada circunstancia".

León XIV ha asegurado que "después de las llanuras desiertas", encontrarán también "grandes ciudades", donde "el silencio y la lejanía no son espaciales sino íntimos". "Las respuestas serán distintas, pero los procesos para llegar hasta ellas, análogos: escucha, comprensión, respeto, generosidad y franqueza", ha remachado.

Por otro lado, el Papa ha trasladado a los obispos españoles que su misión les reclama "custodiar la unidad, favorecer el diálogo, sanar las fracturas y acompañar el camino del pueblo encomendado" a su cuidado.

"La comunión vivida de ese modo posee también una fuerza misionera. Una Iglesia reconciliada por dentro puede hablar con mayor libertad a los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones, a los que no creen, a las autoridades civiles y a todos los hombres de buena voluntad que trabajan por el bien común", ha manifestado.

BÚSQUEDA DE SENTIDO

León XIV ha señalado "otro desafío que toca hoy el corazón de muchos: la dificultad de asumir compromisos definitivos y de tomar decisiones vitales profundas". "En tantos jóvenes, y no sólo en ellos, la pregunta: "¿Para quién soy?" resuena como una búsqueda sincera de sentido, de pertenencia y de don", ha dicho.

Según ha afirmado el Pontífice, el corazón humano "no se colma acumulando experiencias, posibilidades o seguridades provisorias, se colma cuando descubre una llamada, cuando comprende que la vida llega a plenitud sólo si es donada".

Por eso, ha continuado, la pastoral vocacional "no puede reducirse a una simple búsqueda de números". "Esta nace de comunidades vivas, de sacerdotes felices, de familias capaces de testimoniar la belleza de la fidelidad, de una Iglesia que sabe mostrar con sencillez que seguir a Cristo no empobrece la existencia, sino que la expande. Donde el Evangelio es vivido con alegría, servicio y comunión, también la llamada del Señor puede ser nuevamente escuchada como promesa de vida", ha remarcado.

En relación con el actual contexto vocacional, León XIV ha dicho que "la conservación de estructuras no puede prevalecer sobre el bien de la vocación" y que los seminaristas "tienen derecho a la mejor formación posible y la Iglesia, por su parte, tiene derecho a sacerdotes bien formados".

Además, el Papa ha explicado que el criterio para que los seminarios sean "auténticas casas de formación" es que aseguren "una adecuada experiencia de vida comunitaria; que tengan formadores totalmente dedicados al estudio y la enseñanza, con experiencia en el acompañamiento espiritual; y que cuenten con Centros Superiores de Teología dotados con los medios necesarios para desarrollar su función".

Para ello, considera "imprescindible" aunar fuerzas y aprender a trabajar juntos en la gestión de estos desafíos. "En este terreno, las dificultades pueden ser vividas como oportunidades. A veces nos resulta difícil presentar la vocación de los laicos y su integración en este viaje de vida que como Iglesia estamos realizando", ha destacado el Pontífice que ha llamado a custodiar la unidad, favorecer el diálogo, sanar las fracturas y acompañar al pueblo.

El Papa ha agregado que "en muchas obras, tradicionalmente gestionadas por religiosos, se recurre a colaboradores laicos para poder seguir realizando la tarea". "Es una dificultad que podemos convertir en oportunidad de encuentro, de diálogo y de comunicación. De nosotros depende que estos laicos lleguen a percibir su participación en este servicio eclesial como una llamada que Dios les hace a asumir su responsabilidad como cristianos", ha defendido.

Sobre la secularización, León XIV ha indicado que "muchos hombres y mujeres" no rechazan simplemente a Dios, "muchas veces llevan en el corazón una sed profunda de sentido, de verdad, de pertenencia y de esperanza, incluso cuando no saben darle un nombre".

El Pontífice ha recalcado también que "la fuerza de la Iglesia" no nace de la "grandeza de los medios", sino de la "santidad de sus hijos, la comunión de sus pastores, la fidelidad humilde de quien se deja guiar por el Espíritu".

Tras su discurso, León XIV ha firmado en el libro de honor de la CEE, ha recibido un evangeliario con el lema y el escudo pontificio y un cuadro de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de América. También ha recibido el saludo personal de los arzobispos, obispos y administradores diocesanos.

Posteriormente, el Pontífice ha descubierto una placa conmemorativa de su visita en la puerta de la sede de la CEE y ha saludado brevemente a los trabajadores de la casa. León XIV ha salido caminando de la sede y se ha acercado a saludar a los fieles que le esperaban a las puertas.

Con motivo de la visita, la CEE ha estrenado hoy un cuadro pintado por la cordobesa María José Ruiz, en el que se ve a León XIV en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Pontífice.