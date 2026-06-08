Los obispos reciben al Papa con "alegría": "Su presencia aviva nuestra esperanza - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha dado la bienvenida este lunes lleno de "alegría", al Papa León XIV, que ha tenido un encuentro con los obispos españoles en la sede de CEE.

"Su presencia aviva nuestra conciencia de sabernos miembros del Colegio de los Doce, presididos por el sucesor de Pedro", ha expresado Luis Argüello en unas palabras de bienvenida al Pontífice en la sala donde los obispos celebran las asambleas plenarias.

El presidente de la CEE ha afirmado que la presencia de León XIV acrecienta su "esperanza al experimentar el regalo de la comunión" e impulsa su "celo apostólico".

En su intervención, Luis Argüello ha recordado que la CEE celebra en 2026 su 60 aniversario. "¡Qué mejor manera de celebrarlo que acoger su visita en este viaje apostólico a España!", ha proclamado, para después añadir: "Su presencia nos ayuda a hacer visible el coloquio entre cada obispo, el Papa y esta institución".

El presidente de los obispos españoles ha indicado que la historia de estos 60 años "coincide con una época de gran cambio social, cultural, económico y político, y de gran transformación eclesial".

Argüello ha explicado que acaban de aprobar unas nuevas líneas pastorales para el periodo 2026-2030, titulado 'Poneos en camino'. "La preocupación evangelizadora continúa, ahora con acentos de primer anuncio e iniciación cristiana, celebración del Domingo, presencia pública y con un fuerte subrayado de la promoción de la vida como vocación y del ejercicio de la comunión misionera en corresponsabilidad diferenciada con todo el pueblo de Dios", ha señalado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha destacado que 'Poneos en camino' dice que se trata de un documento "inconcluso, en tanto que está abierto a acoger con esperanza las palabras del Papa León XIV" y las orientaciones que les dejará en el viaje apostólico a España.

"Estamos convencidos de que nos ayudará a alzar la mirada hacia Jesucristo y a renovar en nosotros el gozo de ser discípulos amados y fervorosos misioneros de la misericordia del Padre", ha concluido Argüello.