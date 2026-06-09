León XIV "se ha soltado y conectado con la gente" durante su visita en Madrid, según expertos

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos en teología y vida eclesial han valorado positivamente el conjunto de los mensajes que el Papa León XIV ha dejado a su paso por Madrid en una quincena de actos y han destacado su capacidad de adaptación del lenguaje a cada público, su cercanía y la llamada constante a evitar la polarización.

Xiskya Valladares, misionera digital, ha subrayado a Europa Press que ha notado "un cambio de actitud" en el Pontífice a lo largo de la visita. "Creo que es la primera vez que yo veo al Papa León natural, espontáneo, dejar los papeles, sonreír, emocionarse. Hasta ahora habíamos visto a un Papa León bastante contenido y sigue siendo contenido porque él es tímido, pero dentro de esa contención se ha soltado bastante, ha sido mucho él mismo", ha observado. Como ejemplo, ha citado la frase que improvisó en durante el acto del lunes en el Santiago Bernabéu: "Lo que dijo del golazo, lo dijo de una manera muy espontánea, muy graciosa".

"El Papa ha adecuado muy bien su lenguaje al público que tenía", ha afirmado Valladares, al tiempo que ha afirmado que ha dejado "mensajes para todo el mundo" con un leitmotiv común a todos sus discursos, "la llamada a la humanidad, la alerta a que no continuemos polarizándonos y la idea de que aunque somos muy diversos estamos llamados a la comunión".

"UN LENGUAJE JUSTO, ORDENADO, QUE REZUMA PROFUNDIDAD"

Emilio Aznar, teólogo y exsacerdote, ha coincidido en valorar la claridad del discurso del Pontífice. "Utiliza un lenguaje justo, con palabras sencillas y con frases construidas de forma muy libre se va siguiendo perfectamente todo lo que dice", ha señalado a Europa Press. "No es tal vez tan incisivo y tan chocante como Francisco, es ordenado en sus planteamientos, rezuma profundidad", ha precisado, al tiempo que ha afirmado que "ha habido una gran conexión con los oyentes en este contexto cultural".

Aznar ha subrayado además el carácter histórico del discurso ante las Cortes Generales, al ser "la primera vez que sucede que el Papa hable en el Parlamento español ante las dos cámaras". A su juicio, León XIV estuvo "en su papel, tratando de no caer en posiciones partidistas, sino haciendo un discurso que tiene una coherencia interna basada en la experiencia de la propia Iglesia", en la línea de la doctrina social que "tiene ya una larga tradición, por lo menos si nos remontamos a 1891 con León XIII".

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra Pablo Pérez había calificado previamente ese discurso de "éxito, mayor del que cabía esperar", tras los siete minutos de aplausos que le tributaron los parlamentarios. "Un gran regalo", resumió Pérez a Europa Press, quien destacó las referencias del Papa a la herencia cultural española y a la Escuela de Salamanca como "piedra de cimiento" del derecho internacional.

EL "TOQUE" SOBRE LOS ABUSOS A LOS OBISPOS

Valladares ha valorado también que el Papa abordara el tema de los abusos en su reunión con los obispos. "Me parece acertado que este toque sobre el tema de los abusos se lo haya dicho a quien se lo tenía que decir, que es a los obispos", ha subrayado Valladares, en paralelo a su llamada a los políticos a "que dejen de insultar o de hablar de manera descalificadora".

Asimismo, ha destacado que en su encuentro con los obispos el Pontífice instó a "adaptar el Evangelio a los nuevos lenguajes digitales", algo que la misionera digital ha calificado como "súper acertado".

Sin embargo, tanto Valladares como Aznar han coincidido en señalar que León XIV no ha abordado el papel de las mujeres en la Iglesia durante su estancia en Madrid. Aznar ha calificado esta ausencia de "déficit, evidentemente, en su aportación", aunque ha recordado que el Pontífice "parece que continúa con la práctica de Francisco de nombrar mujeres en puestos importantes y decisivos de la curia romana".

En la misma línea, Valladares ha reconocido que "ha faltado este tema", aunque ha matizado que ella misma "no había caído en la cuenta" porque "el mensaje que ha dado ha sido muy cercano y muy apto para todo el mundo, no ha hecho diferencias".