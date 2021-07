Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales piden una reunión al CGPJ para abordar el tratamiento de los delitos de odio

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha solicitado una reunión urgente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar el tratamiento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Delitos de Odio, que se conmemora este jueves 22 de julio.

Durante el encuentro, la federación también reclamará "formación obligatoria" en materia LGTBI para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como para los miembros del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar "su adecuada sensibilización y su correcta actuación" en el abordaje de los incidentes de odio por LGTBIfobia y facilitar los procesos de denuncia.

Tal y como explica la vocal de delitos de odio de FELGTB, Arantxa Miranda, "en la legislación actual existe desde 1995 el agravante por LGTBIfobia (Artículo 22 del Código Penal) pero es de aplicación minoritaria".

También ha recordado que existen los delitos que promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, pero precisa que son "de interpretación abierta, variable e incluso problemática".

A su juicio, "es fundamental que para determinar si ha existido el agravante por LGTBIfobia o no tras un incidente violento, tanto los cuerpos policiales como la judicatura tengan en cuenta todos los indicadores de polarización".

Para ello, considera imprescindible que tengan una formación y una sensibilización que les acerque a estas realidades. Asimismo, ha incidido en que "esta formación permitirá que tanto el primer interviniente en la actuación policial, como los que posteriormente lleven la investigación, no obvien pruebas clave, como puede ser un potencial prejuicio atribuido al agresor hacia el colectivo LGTBI que convierta un delito base en un delito de odio".

Además, Miranda ha recordado que, según la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), en España, "solo" se denuncia el 7% de los incidentes de odio contra el colectivo LGTBI, mientras que la media europea es del 10%.

"La infradenuncia es un problema porque invisibiliza esta realidad y lo que no se nombra o no se cuantifica parece que no existe", ha declarado, al tiempo que ha aseverado que la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad "también es muy importante porque facilitará que las personas agredidas incrementen su confianza en el sistema y que denuncien", ha indicado.

Según señala la FELGTB, entre 2017 y 2019, han aumentado un 20% los incidentes de odio contra el colectivo. Asimismo, han observado "un aumento de la violencia en redes y en la vía pública desde que se ha legitimado el discurso de odio en la esfera pública por parte de la ultraderecha".