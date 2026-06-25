Libelium impulsa GeoSpaceData, el primer espacio de datos geoespaciales para "revolucionar la gestión de emergencias"

Imagen de los asistentes a la presentación del proyecto GeoSpaceData en la Universidad Carlos III de Madrid. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha acogido este jueves la presentación del proyecto GeoSpaceData, el primer espacio nacional de datos geoespaciales que unifica la información dispersa procedente de satélites, drones, sensores urbanos, tecnología láser aerotransportada y registros administrativos, y que sirve de utilidad para que los municipios españoles puedan resolver desafíos y problemas.

El proyecto, que está liderado por la consultora tecnológica española Libelium, materializa su propuesta en diversos casos de uso distribuidos en cinco sectores estratégicos. Más de 30 entidades --administraciones locales y regionales, empresas tecnológicas, operadores de servicios urbanos, universidades y centros de investigación-- se han sumado para resolver retos que van desde mapas que priorizan qué edificios rehabilitar primero para maximizar la inversión pública en eficiencia energética, cruzando catastro, datos constructivos y costes de obra, hasta cartografía unificada de todas las redes subterráneas de una ciudad (agua, gas, luz, telecomunicaciones) para coordinar obras y prevenir averías. GeoSpaceData también ha permitido crear gemelos digitales para anticipar episodios de agua o aire, o para mejorar la resiliencia urbana frente a inundaciones.

La presentación del proyecto se ha desarrollado conjuntamente con Gaia-X España, que ha celebrado su Asamblea General y con la UC3M que también ha dado a conocer el espacio de datos de movilidad compartida Nexmo. En este sentido, el CTO de Libelium, Antonio J. Jara, ha declarado a los periodistas que GeoSpaceData constituye una "infraestructura estratégica clave" para desbloquear el potencial económico y social de la información geográfica en Europa. "Los datos que necesita un alcalde para tomar mejores decisiones existen. El problema es que están atrapados en silos que no se comunican: los tiene el catastro, la empresa del agua, los satélites o los sensores de tráfico de las calles. GeoSpaceData es la infraestructura que hace que esos datos se puedan compartir y usar juntos, sin que nadie tenga que ceder el control de su información", ha subrayado.

La solución que plantea el responsable técnico de la compañía busca abordar los desafíos que plantean los posibles impactos prejuiciosos que afectan a la población. Según ha indicado, "de repente planteamos soluciones que consigan que en una ola de calor como la que estamos viviendo puedas optimizar tu acceso y tu plan turístico teniendo en cuenta diferentes parámetros".

De esta manera, Jara ha destacado el crecimiento exponencial experimentado desde que la compañía iniciara sus primeros proyectos piloto hace más de una década, señalando que "era inimaginable cuando empezamos a poner hace 15 años un sensor en Santander".

En este sentido, ha destacado la importancia de que una empresa española esté marcando la línea en este sentido, señalando que "una empresa española, nacida en Zaragoza, está liderando lo que Europa quiere que sea el modelo de referencia para compartir datos geoespaciales. GeoSpaceData está construido sobre los mismos estándares que la Unión Europea está tratando de extender a todos sus estados miembros, y su gobernanza pasará a ser europea cuando el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales Citiverse tome el relevo (EDIC). España no es un actor pasivo de la política de datos europea; con este proyecto, la está ejecutando".

Por su parte, el presidente de Gaia-X España, Daniel Sáez, ha indicado que estamos viviendo un momento de transformación sin precedentes en el que el dato ya no es solo un recurso que se explota, sino la base sobre la que se están rediseñando industrias completas. "Desde Gaia-X España trabajamos para que todos los actores --grandes empresas, pymes, startups, sector público, academia, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y tercer sector-- puedan participar activamente en esta economía del dato, maximizando oportunidades y reduciendo riesgos".

Por eso, su objetivo es "impulsar una economía del dato responsable, interoperable y alineada con Europa; fortalecer el tejido tecnológico nacional y generar nuevos modelos de negocio basados en datos, como los intermediarios de datos; y demostrar, a través de casos reales, el impacto tangible de estos modelos en sectores clave", ha declarado a los medios.

Por último, el profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid Santiago Martínez de la Casa ha destacado el éxito que ha suscitado el proyecto Nexmo, realizado por la universidad pública madrileña, con la ayuda de Libelium: "Hemos integrado tres casos de uso, aunque dentro del proyecto habíamos puesto como objetivo un caso de uso".

Además, ha subrayado que "los espacios de datos pueden ser útiles para generar una economía para las empresas que existen en este entorno", evidenciando el potencial del programa para el tejido empresarial.

LA ECONOMÍA DEL DATO "MADE IN EUROPE"

Al hilo, el evento ha señalado que en GeoSpaceData los datos siguen siendo propiedad de quien los aporta, ya que nadie pierde el control de su información sino que se comparte bajo estándares y gobernanza europea --Gaia-X, IDSA, Fiware--.

Así, el proyecto unifica datos que hasta ahora estaban "atrapados en silos" que no se comunicaban entre sí, permitiendo a los alcaldes tomar decisiones automatizadas y en tiempo real, o simular escenarios para diseñar mejores respuestas. Es decir, que "frente al vendedor lock-in, debemos trabajar intercambiando información para acelerar la economía del dato mientras resolvemos retos medioambientales", lo cual han designado como "la economía del dato 'made in Europe'".

Además, el evento ha destacado también que una empresa nacida en Zaragoza (Libelium) lidere técnicamente la arquitectura que la Unión Europea quiere extender como modelo de referencia. "España aquí no es solo consumidora de tecnología europea, la produce", ha aseverado.

FINANCIADO CON FONDOS NEXT GENERATION

De esta manera, GeoSpaceData está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la Convocatoria 2024 Línea 2 de Red.es/Sedia para la creación de espacios de datos sectoriales. Reúne así a 37 entidades públicas y privadas y desarrolla ocho casos de uso en cinco sectores estratégicos. Se alinea con los estándares europeos de espacios de datos (Gaia-X, IDSA, Fiware y Simpl), y prevé transferir su gobernanza al Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales Citiverse en una segunda fase.

Las entidades participantes en el proyecto son Accenture, Agrow Analytics, AMETIC, Arqueha, Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Las Rozas, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de San Javier, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Zaragoza, Centema (Mar Menor), Dinapsis (Veolia), Diputación de Castilla-La Mancha, Dronak, EDIC Citiverse (LDT Cityverse Valencia), Evertree, FNDB / Observatorio del Kit de Espacios de Datos, Fundación Fiware, Fundación Integra (Región de Murcia), Furious Koalas, General Drones, Hispasat, Huawei, Imascono, INECO, Libelium, MasOrange, OVH Cloud, Smart City Cluster, Tecnalia, Telespazio, Universidad de Alicante, Universidad de Granada, ValgrAI.

Por su parte, Libelium lidera el desarrollo de espacios de datos estratégicos, como GeoSpaceData, facilitando la soberanía y el intercambio seguro de información.

Como pilar de su propuesta, la compañía implementa iris360, su plataforma de inteligencia y gobernanza del dato que permite a corporaciones y núcleos urbanos convertir información operativa en decisiones estratégicas, "fomentando entornos resilientes y responsables con el mañana".