Linknovate se incorpora al espacio de datos de Europa Press para enriquecer la información sobre ciencia e innovación

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de inteligencia competitiva y exploración tecnológica Linknovate ha firmado un acuerdo con Europa Press para enriquecer el espacio de datos de la agencia de noticias, EpData, con datos sobre ciencia, innovación y nuevas tecnologías.

La tecnología de Linknovate, basada en aprendizaje automático ('machine learning') y procesamiento de lenguaje natural, sirve para identificar tendencias emergentes y actores clave en el ecosistema de innovación en temas como Inteligencia Articicial, Biotecnología o Computación Cuántica.

Mediante este acuerdo, la compañía tecnológica, que indexa actualmente más de 130 millones de documentos y cuenta con perfiles de 12 millones de organizaciones, pondrá a disposición de los usuarios de EpData indicadores estructurados que permiten visualizar conexiones complejas entre 'startups', universidades y grandes corporaciones.

Linknovate se distingue por utilizar algoritmos avanzados que priorizan la "novedad" y la relevancia para la industria y el I+D, diferenciándose de los motores de búsqueda tradicionales. Su plataforma permite realizar un 'benchmarking' profundo de la actividad innovadora y detectar oportunidades o riesgos sectoriales mediante el análisis de la distancia entre palabras clave y la agregación de resultados por organizaciones.

Europa Press utilizará los datos suministrados por la tecnológica para enriquecer sus noticias y elaborar gráficos que ayuden a explicar la complejidad del avance científico actual. Esta colaboración, refuerza la misión de Linknovate de ayudar a las empresas a identificar tecnologías emergentes y mercados impulsados por la tecnología, ampliando ahora su alcance al público general a través de la capilaridad mediática de Europa Press.