La llegada de sucesivas borrascas podría provocar nevadas en capitales de provincia desde 800 metros, según eltiempo.es

Vistas de Piedrafita do Cebeiro tras la nevada caída sobre la localidad, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). La Xunta suspende las clases en gran parte de Lugo por la borrasca Ingrid. Las zonas de A Montaña, el sur y el centro de la provinci - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La llegada de sucesivas borrascas podría provocar nevadas en capitales de provincia, especialmente en las de Castilla-La Mancha y Castilla y León, al bajar la cota a los 800-900 metros (m), ya que un frente cálido se encontraría con la masa fría, lo que podría dar lugar a nevadas en cotas bajas del interior, según informa eltiempo.es.

El portal ha explicado que, tras la llegada del frente 'Joseph' este lunes y el frente frío de este martes, vinculado a una segunda borrasca que absorberá a 'Joseph', una tercera llegará el miércoles. Además de muchas lluvias, esta borrasca podría traer nieve a cotas bajas aunque el portal puntualiza que las previsiones son inciertas aún pese a estar a 24 horas.

Al respecto, indica que estas situaciones atmosféricas son de compleja predicción, por lo que en realidad no se podrá dar una previsión exacta. No obstante, los modelos parecen indicar en su conjunto que la probabilidad de nieve en muchas capitales de provincia es elevada.

A lo largo de este martes, el frente frío de la segunda borrasca está cruzando el país. Tras su paso, a partir de mediodía, una masa de aire frío se instalará sobre el territorio peninsular. No será muy destacada, pero la relativa estabilización de la atmósfera a últimas horas del día y primeras de la madrugada favorecerán que permanezca y se expanda ligeramente en España.

Mientras esto ocurre, desde el oeste, una tercera borrasca atlántica se aproximaría. Será muy pequeña, pero bastante profunda, y asociará sistemas frontales desarrollados, encontrándose con la masa de aire frío al llegar a España.

Según las previsiones actuales, desde las 5 a las 7 de la mañana, según la zona, la nieve podría empezar a caer. En Castilla y León, todas las ciudades podrían ver nieve en algún momento, con León, Palencia o Valladolid con los mayores acumulados previstos. No obstante, en alguna pasaría a la lluvia rápidamente. En la meseta sur, Madrid tiene posibilidades de ver la nieve mientras que en Guadalajara y Cuenca el aire frío estaría algo más asentado y el enfriamiento al precipitar sería mayor.

El portal añade que, si se cumplen las previsiones, la nevada podría cuajar rápidamente por el rápido enfriamiento del aire, así como por la elevada intensidad y el probable gran tamaño de los copos.

En circunstancias normales, la llegada del frente cálido "barrería" el aire frío rápidamente pero, en esta ocasión, no sería así ya que todo parece indicar que se deslizaría sobre el mismo, lo que permitiría que la precipitación pueda ser en forma de nieve, inicialmente sobre unos 800 a 900 metros, precisa eltiempo.es, que señala que los modelos ven posibilidad de acumulados destacables en cotas bajas, pero aún es incierto pues dependerá en gran medida de por dónde entre la borrasca.

Además de esta posible nevada, la lluvia llegará este miércoles de nuevo a amplias zonas del país, con acumulados que pueden ser muy importantes en zonas del sur y del oeste de España, especialmente de Andalucía y Extremadura.

El jueves y el viernes llegarían nuevas lluvias de la mano de nuevos sistemas frontales a amplias regiones atlánticas; el sábado sí podría ser un día de relativa tregua en algunas zonas, aunque llegarían lluvias por la tarde al oeste; y, de cara al domingo, las precipitaciones volverían de forma casi generalizada y las tendencias señalan que la próxima semana continuarían.