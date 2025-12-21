La lluvia continuará este lunes en gran parte de la Península y nevará en cotas bajas de la mitad norte

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lluvia continuará este lunes en gran parte de la Península debido a la persistencia de una masa de aire frío, que dejará cielos nubosos o cubiertos y lluvias en general menos abundantes que en días anteriores, además de nevadas en cotas bajas de la mitad norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lloverá principalmente en las fachadas atlánticas y al oeste peninsular y, por otro lado, un frente en el Mediterráneo dejará lluvias en Baleares y en la costa norte de Cataluña. En los litorales del norte podrán ser puntualmente fuertes. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar precipitaciones ocasionales en el resto.

Además, se prevén nevadas débiles en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que también se produzcan en zonas próximas, especialmente de la meseta Norte, el este de la Sur y el nordeste peninsular.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros, con tendencia a ascender a lo largo del día por el oeste hasta los 1.000-1.200 metros en el norte y 1.200-1.500 en el resto, aunque en el Pirineo central y oriental podría mantenerse o incluso descender por debajo de los 1.000 metros. Se mantendrán activos avisos amarillos por nevadas en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mitad oeste peninsular y bajarán en el este, Baleares y Melilla, con pocos cambios en Canarias. Las mínimas descenderán en el este de la Península y Baleares, con heladas en amplias zonas del interior y en sierras del sureste, que serán localmente moderadas en la meseta Norte y fuertes en montañas del Pirineo. Los termómetros bajarán hasta los -5ºC en Teruel y hasta los -2ºC en provincias como Huesca, Pamplona, Logroño, León, Guadalajara o Cuenca.

Los vientos soplarán moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico. También se esperan vientos moderados con intervalos fuertes en el sur peninsular, el golfo de Valencia y Baleares, mientras que en interiores del oeste y del extremo norte predominarán los vientos flojos. En Canarias soplará alisio moderado.