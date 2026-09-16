Las lluvias pondrán mañana en aviso naranja al Levante español, con acumulados importantes en el sureste

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias, las tormentas y las olas pondrán este jueves en aviso a Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana en un día en el que las seis comunidades autónomas (CCAA) tendrán algún aviso naranja por lluvias y el archipiélago balear, también por tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por lluvias están en Almería; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Albacete; Barcelona y Tarragona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante y Valencia.

Además, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también tienen aviso naranja por tormentas.

El resto de avisos por lluvias se registran en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; Ciudad Real y Cuenca; y Castellón.

Asimismo, el resto de avisos por tormentas se dan en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; Albacete, Ciudad Real y Cuenca; Barcelona y Girona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante, Castellón y Valencia.

A su vez, hay avisos por oleaje en Mallorca, Menorca; y Girona.

AEMET ha señalado que la presencia de aire frío en altura dejará este jueves una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular. De madrugada y primeras horas de la mañana, se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y acompañados de granizo en Baleares, Albacete y sus zonas aledañas, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En los litorales de las regiones del sureste, el organismo estatal ha señalado que pueden darse acumulados importantes en poco tiempo.

Además, no se descarta que la intensidad de la precipitación sea torrencial. Por su parte, las tormentas en Baleares vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes. A partir del mediodía, estas tormentas se volverán menos intensas en esas zonas. De forma paralela, podrán aparecer en los sistemas béticos y sus zonas aledañas.

Por otro lado, el pronóstico recoge que los cielos estarán nubosos o cubiertos en el Cantábrico, y que se espera la llegada de un frente a últimas horas que dejará precipitaciones débiles. En cuanto al resto de la Península, los cielos estarán despejados o con nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos en la vertiente norte o poco nubosos en la sur.

Durante esta jornada, hay probabilidad de que se den brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y en el Estrecho. En el archipiélago canario, la calima empezará a remitir.

En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las máximas bajarán en la mitad sur, la meseta norte, el litoral mediterráneo, los archipiélagos, Ceuta, Melilla y de forma notable en el cuadrante sureste peninsular, y subirán o se mantendrán sin cambios en el resto. En el otro extremo, las mínimas bajarán en todo el país salvo en Badajoz y Huelva, donde subirán. Durante este día, se esperan heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Por lo demás, AEMET prevé que mañana sople viento moderado en los litorales, del noroeste en el Cantábrico y Galicia, tramontana en el Ampurdán y Menorca, del este en el resto del mediterráneo y del suroeste en el golfo de Cádiz. En el interior, el viento será flojo o moderado, de componente norte en la mitad norte y de componente sur en la sur. En Canarias, el viento será del norte y moderado, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas.