López dice que RTVE seguirá trabajando para contar a los españoles que la dictadura fue un régimen "liberticida"

El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López (c), comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). López - Ricardo García

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado a Vox que seguirán trabajando para contar a los españoles que la dictadura de Francisco Franco fue un régimen "liberticida, incompatible con los derechos humanos más básicos".

Así lo ha explicado José Pablo López a la parlamentaria de Vox Carina Mejías, durante su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado.

En su intervención, la diputada de Vox le ha espetado que su "imparcialidad es notable". "Lo dije el primer día que comparecí ante esta misma comisión, ante la Comisión de Nombramiento, que una cosa era la obligación de imparcialidad ante lo que sucede y ante la información, y otra cosa, ser neutral ante cuestiones que vulneran los derechos humanos. Y ahí no me va a encontrar", ha asegurado López.

Mejías ha declarado que López ha convertido la televisión "en un auténtico vertedero sectario" y ha rechazado el "descontrol de contenidos que tienen los programas de la Corporación". "Usted lo que ha conseguido es hundir la televisión pública en una deriva sectaria y descarada", ha añadido.

Por su parte, el máximo responsable de RTVE ha replicado que "no parece" que esté hundiendo la televisión pública, que está "a medio punto, a 0,5 décimas del liderazgo de la televisión en abierto".

López ha advertido de que Vox "acabaría" con el pluralismo político y social, con la promoción de la diversidad lingüística, con la difusión de valores europeístas, con la promoción del cine español o con el Observatorio de Igualdad porque "no creen tampoco en la existencia de la violencia machista".

INTIMIDAR Y DISCIPLINAR

Desde el Grupo Popular, los portavoces han vuelto a centrar sus intervenciones en censurar la supuesta "propaganda" y la "manipulación" de "Telepedro" en favor del Gobierno, como ha señalado Eduardo Carazo.

"Lo que ustedes están haciendo en los últimos tiempos, cada vez que se les entrevista en la televisión pública, es un intento de intimidar a los profesionales de la televisión pública, sí, señoría, de disciplinar a los medios que ustedes no controlan", ha contestado López.

La senadora del PP Miriam Bravo le ha preguntado si considera educativo que TVE permita que los tertulianos insulten y ha puesto como ejemplo que colaboradores calificaron al Rey Emérito "de crápula y ladrón".

"Yo estoy en contra de todos los insultos, vengan de donde vengan", ha replicado el presidente, que ha añadido que "hace un año, uno de los colaboradores del programa 'Buenos Días Madrid'" de Telemadrid llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "miserable rata cobarde y narcisista sociópata".

En su turno, la diputada Macarena Montesinos le ha preguntado si comparte que expresiones como "no sabemos si tenemos los pantalones puestos" por parte de un presentador son inaceptables y una falta de respeto. "Las buenas formas creo que nunca deben estar reñidas con decir lo que uno piensa", ha replicado López.

Montesinos ha acusado al presidente de haber introducido "la telebasura" en RTVE porque "esos programas de información sectaria son la nueva telebasura con todos los ingredientes de la anterior: polémica, bronca, gritos, insultos, manipulación del mensaje y, cómo no, circo".

"¿Sabe cuál es el problema que tiene su partido con esta gestión? Pues fundamentalmente que va bien. Si fuera mal, no habría ningún problema", ha afirmado José Pablo López, quien ha defendido que en RTVE se trabaja con "rigor" y "profesionalidad" y que él respeta "la libertad de los profesionales". "Ninguno podrá decir que yo le he dado una mínima instrucción en cualquier momento", ha zanjado.

Finalmente, José Pablo López ha insistido en que "se quiere deslegitimar" el trabajo de RTVE y se hace ahora cuando "crece en espectadores, lidera en muchas franjas de emisión y recibe premios". "Molesta cuando es competitiva. Este es el problema de fondo que tenemos en este momento sobre la mesa", ha concluido.