López (RTVE) denuncia "amenazas" e "insultos" de PP y Vox, que le echará, "si hace falta, a patadas"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López (3i), comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). López - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 24 febrero 2026 13:30
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado este martes en el Senado las "amenazas" e "insultos" de PP y de Vox, después de que el diputado Manuel Mariscal, de Vox, haya afirmado: "Les echaremos, si hace falta, a patadas".

Así lo ha explicado el presidente de RTVE en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta.

El portavoz de Vox en la Comisión ha declarado que "los españoles van a estar deseando" que entren "con motosierra y con lanzallamas cuando Vox llegue a RTVE". Mariscal ha afeado las supuestas "manipulaciones" en la Corporación y ha añadido que España y RTVE están dirigidos por "unos golfos".

Mariscal ha afirmado que la Corporación va a recibir una inyección de 700 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para "pagar sus deudas", a lo que el presidente ha replicado: "¿De dónde ha sacado usted que la SEPI nos va a dar 700 millones de euros?"

José Pablo López ha recriminado que además de faltar el "respeto" a RTVE, Manuel Mariscal se dedica "fundamentalmente a difundir mentiras". También le ha afeado que "se informa a través de redes sociales y corre el riesgo de creerse los propios bulos que fabrican" ellos mismos.

"Lo que yo recibo de sus señorías del Partido Popular y de sus señorías de Vox son bien insultos o amenazas en el peor de los casos", ha advertido José Pablo López en otro momento de la sesión en respuesta a la diputada Belén Hoyo, ante quien ha reivindicado su derecho a la libertad de expresión en el Parlamento.

