Loterías y Festival de San Sebastián convocan el Premio Loterías de cortos sociales, con 10.000 y 5.000 euros en premios

Desde este lunes y hasta el 16 de junio está abierto el plazo para presentar trabajos al Premio Loterías, que incluye un galardón de 10.000 euros y otro de 5.000 euros. - LOTERIAS

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado han convocado la tercera edición del Premio Loterías de cortometrajes con temática social, que incluye un primer premio de 10.000 euros para el trabajo ganador y otro de 5.000 euros para el segundo clasificado.

El plazo de inscripción del Premio Loterías permanecerá abierto desde este lunes 4 de mayo hasta el 16 de junio. El objetivo es utilizar el medio audiovisual para divulgar mensajes positivos y esperanzadores que fomenten la redistribución de la riqueza, la eliminación de desigualdades y la justicia social.

Según las bases de la convocatoria, la temática de los cortometrajes deberá centrarse en cuestiones sociales como el bienestar, la lucha contra la soledad y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o a pacientes de cáncer.

Los cortometrajes, que desde hoy pueden inscribirse online a través de la página web del Festival, deben tener al menos el 51% de producción española y no exceder de los 10 minutos de duración. El soporte en el que se presentarán los trabajos seleccionados deberá adecuarse a las exigencias técnicas del Festival, expresadas en las bases del concurso.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha subrayado que la colaboración con el Festival de San Sebastián se basa en "una coincidencia de valores" y en un firme compromiso con la cultura y la dimensión social.

"Tenemos la fuerte convicción de que la cultura, en sociedades democráticos, es una manera de que las personas tengan criterio propio y eso es la antesala de la libertad. Por lo tanto, en una sociedad democrática el compromiso con la cultura y el compromiso con lo social van de la mano", ha señalado.

Huerta ha destacado que el Festival de San Sebastián es una entidad comprometida con la sensibilidad social y con las personas más desfavorecidas. "Nadie está fuera de un mundo globalizado y la manera de progresar en sociedad es que nadie se quede fuera de los beneficios que las sociedades modernas pueden aportar a las personas más desfavorecidas", ha apuntado.

Por su parte, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha recordado que la colaboración entre ambas instituciones, que comenzó con este proyecto, derivó posteriormente en la creación del concurso de cortometrajes de temática social, tras detectar inquietudes compartidas en torno a cuestiones como el envejecimiento de la población o los cuidados.

"Me atrevería a decir que este proyecto es uno de los dos o tres de los que más orgulloso me siento de hacer al frente del Festival", ha afirmado. También ha destacado que gracias al apoyo de Loterías del Estado el archivo del certamen es ya "una realidad moderna, organizada y digitalizada", con miles de documentos accesibles al público y otros muchos a disposición de investigadores.

El Premio Loterías de cortometrajes con temática social será decidido por un jurado constituido a tal efecto, elegido por la dirección del Festival y Loterías, y compuesto por tres representantes de los sectores audiovisual y/o social. Los dos trabajos ganadores de este año se proyectarán durante la 74a edición del Festival, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026.