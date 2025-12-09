Loteros esperan vender más de 3.500 millones de euros en décimos del sorteo de Navidad y superar las ventas de 2024

Archivo - Celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el añ - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) espera vender más de 3.500 millones de euros en décimos y participaciones del sorteo extraordinario de Navidad que se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real, superar las ventas del año pasado y seguir con la evolución al alza experimentado en los últimos cuatro años.

Así lo ha indicado este martes en un comunicado, en el que ha explicado que las administraciones superarán los 175 millones de décimos vendidos para el sorteo de Navidad, que supone más de 30% del total anual de recaudación en juego público.

Para loteros, el sorteo de Navidad es también muy importante ya que "supone más de la mitad de las ventas de lotería nacional del año", según ha recordado el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), Borja Muñiz.

En cuanto a la evolución de las ventas, la agrupación ha apuntado que está teniendo un comportamiento "positivo, superando los niveles de venta y participación de años anteriores". "Estamos satisfechos ya que la evolución de estos últimos meses sigue la tendencia positiva y para este ejercicio esperamos datos similares al año pasado, que ya fue de récord, posiblemente con un incremento en las ventas con respecto a 2024", ha apostillado Muñiz.

ANAPAL ha hecho hincapié en que el importe exento de impuestos es de 40.000 euros. Por encima de esa cantidad, el gravamen sigue siendo de un 20%. Así, solo mantienen la obligación de tributar el 'Gordo' y los premios segundo y tercero, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral exento.