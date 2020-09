Madrid registra un chubasco intenso en hora punta en el que acumula entre 17 y 19 litros por metro cuadrado

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha registrado un chubasco intenso este jueves entre las 08.30 y las 10.00 horas en el que se han acumulado entre 17 y 19 litros por metro cuadrado según las zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha precisado que, por ejemplo en Madrid-Retiro se han recogido 16,4 litros por metro cuadrado; en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez 17,3 litros por metro cuadrado y en la Ciudad Universitaria, 17,8 litros por metro cuadrado.

Estos chubascos han alcanzado en algunos momentos intensidad muy fuerte, puesto que, por ejemplo, en el parque del Retiro en tan sólo diez minutos se han recogido 7,1 litros por metro cuadrado y en la Ciudad Universitaria 6,3 litros por metro cuadrado.

No obstante, las lluvias de este jueves no llegan a ser de récord, pues aún queda lejos del chubasco más intenso recogido en el observatorio del Parque del Retiro el 31 de mayo pasado, cuando se recogieron en tan solo 10 minutos 17 litros por metro cuadrado. "Ha sido un chubasco intenso, pero no se ha tratado de ningún récord", ha insistido.

Del Campo ha dicho que el chubasco ha sido más intenso de lo que habían previsto inicialmente los modelos de predicción, que apuntaba a que la probabilidad de que se superasen hoy más de 10 litros por metro cuadrado en Madrid era inferior al diez por ciento y por ese motivo se ha activado un aviso amarillo por precipitaciones intensas observadas.

Más allá de Madrid, en lo que va de jueves las lluvias más copiosas se están registrando en el Cantábrico oriental, y la AEMET indica que en Santander-aeropuerto (Cantabria) se acumulan 12,8 litros por metro cuadrado hasta las 10.10 horas; 8,4 litros por metro cuadrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid); 8 litros por metro cuadrado en Amorebieta (Vizcaya); 7,6 litros por metro cuadrado en Santander (Cantabria); 6,6 litros por metro cuadrado en Altamira (Cantabria); 6,4 litros por metro cuadrado en Navascués (Navarra); 5,8 litros por metro cuadrado en Jaca (Huesca) y 5,2 en Irún (Guipúzcoa).