MAPA | Los municipios de España más castigados por los incendios forestales en la última década- EUROPA PRESS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han calcinado en España más de 1,35 millones de hectáreas repartidas en 2.086 municipios de 56 provincias e islas entre 2016 y el 12 de julio de 2026, según un análisis realizado por EpData que cruza los datos del servicio europeo de vigilancia de incendios EFFIS (European Forest Fire Information System), integrado en el programa Copernicus de la Unión Europea, con la cartografía oficial de límites municipales del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El análisis recoge un total de 6.922 incendios forestales de más de cinco hectáreas de extensión detectados en territorio español a lo largo de estos diez años y medio, lo que supone una media de más de 600 incendios de esta magnitud al año. De ellos, 1.646 (uno de cada cuatro) cruzaron el límite de más de un municipio.

Los datos de del análisis proceden de los mapas de área quemada de EFFIS, basado en detecciones del sensor MODIS (resolución de origen de entre 250 y 500 metros), filtrado para excluir incendios de menos de cinco hectáreas.

El reparto por municipio se ha calculado mediante un cruce geométrico entre el perímetro real de cada incendio y los límites municipales oficiales inscritos en el Registro Central de Cartografía del IGN. La información está actualizada a fecha 12 de julio de 2026 y puede presentar pequeñas revisiones a medida que EFFIS consolide los perímetros definitivos de los incendios más recientes.

Análisis de las islas Canarias:

ANÁLISIS POR PROVINCIAS

Por provincias, el noroeste peninsular concentra el mayor impacto. Ourense encabeza el listado con 227.730 hectáreas quemadas en el periodo analizado, seguida de Zamora (131.070), León (118.190), Asturias (117.789) y Cáceres (88.923). Estas cinco provincias suman por sí solas más de la mitad de la superficie forestal arrasada en toda España desde 2016.

A nivel de municipio, los más castigados de la última década son Boca de Huérgano (León), con 15.812 hectáreas acumuladas en solo 5 incendios), Cangas del Narcea (Asturias), 15.219 hectáreas repartidas en 274 incendios y Encinedo (León), 15.047 hectáreas.

MAPA DE PERÍMETROS DE INCENDIOS

El incendio individual de mayor extensión del periodo se declaró el 10 de agosto de 2025 en Zamora, con 40.081 hectáreas calcinadas en total, aunque su impacto no recayó sobre un único pueblo: el fuego llegó a cruzar 19 municipios distintos, y al que le da nombre, Uña de Quintana, correspondieron 2.185 hectáreas de esa cifra.

La serie temporal muestra una tendencia al alza en los últimos años: 2022 y 2025 han sido los ejercicios más destructivos, con 314.843 y 400.359 hectáreas quemadas respectivamente, muy por encima de la media del resto de la serie. Los datos correspondientes a 2026, con 72.025 hectáreas quemadas hasta el 12 de julio y 1.008 incendios ya contabilizados, apuntan a que la campaña en curso podría situarse también entre las más severas de la década, aunque restan los meses de mayor riesgo del verano.

METODOLOGÍA

Todas las cifras incluidas en este artículo son, por tanto, una estimación por teledetección y no una medición de campo. Al proceder de imágenes de satélite con una resolución de 250-500 metros por píxel, el sistema puede pasar por alto quemas de pequeño tamaño o trazar el contorno de un incendio de forma más "en bloques" que un levantamiento sobre el terreno, lo que introduce un margen de error tanto en la superficie total de cada incendio como, en consecuencia, en su reparto por municipio.