Marc Giró y los hermanos Alberto y Laura Caballero, Premios Iris de la Prensa Especializada 2025

El jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 - AURELIO RODRÍGUEZ /ACADEMIATV.

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025, formado por una representación de críticos, periodistas y comentaristas de televisión de diversos medios de comunicación, ha acordado conceder este galardón 'ex aequo' y por unanimidad al presentador Marc Giró y a los creadores Alberto y Laura Caballero.

Según ha informado este martes la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el jurado ha destacado de Marc Giró que "con un estilo único, creativo e irreverente ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos".

Respecto a Alberto y Laura Caballero, ha puesto en valor "una trayectoria de más de 20 años como creadores de series de ficción de éxito". "Referentes absolutos de la comedia patria que han sabido evolucionar e inspirar dentro y fuera de España. Arquitectos de la carcajada y el ingenio, que han logrado llegar a una audiencia intergeneracional con sus personajes y situaciones sin miedo a los límites del humor", ha añadido.

El jurado de esta edición ha estado formado por Borja Terán (Henneo Media y Julia en la Onda), Mariola Cubells (Cadena SER), Sergio López Martín (El Plural), Israel Álvarez (20 Minutos), Laura Pérez (Vertele), Héctor Alabadí (FórmulaTV), Natalia Marcos (El País), David Saiz (El Economista/Informalia), Berto Molina (El Confidencial), Araceli Manzanares (Pronto), Irene Jiménez (Audiovisual 451), Marco Almodóvar (Bluper), Alicia Mingo (Freelance), Patricia Navarro (La Razón), Esther Mucientes (El Mundo), Rocío Ponce (Freelance), Fran Gallardo (Grupo Joly), Ricky García (YoTele/El Periódico), Sofía Olmos (Europa Press) y Sergio Espí (OkDiario).

Además, ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso, en representación de la Junta Directiva.

El Premio Iris de la Prensa Especializada nació en 2016 con la reforma del reglamento de los premios de la Academia con el objetivo de reconocer a los programas y profesionales más valorados de la temporada televisiva por los analistas del sector.

La gala de los Premios Iris será emitida en exclusiva por Movistar Plus+ el próximo 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid. La plataforma ofrecerá el encuentro que reúne cada año a los representantes de las televisiones generalistas y plataformas de España.