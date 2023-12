María Antonia Rodríguez (Dell): "La Generación Z echa de menos la formación en habilidades digitales"

Defiende que la Inteligencia Artificial es una "aliada" de los trabajadores: "Hace falta talento, que lo aportamos las personas"



MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Dell Technologies en España, María Antonia Rodríguez, ha asegurado que la Generación Z (aquellos nacidos a finales de la década de los 90 y principios de los años 2000) "echa de menos las habilidades digitales, la formación en habilidades digitales".

Así lo ha manifestado la directora general de la compañía en España en una entrevista a Europa Press, en el marco del evento Dell Technologies Forum celebrado este miércoles en Madrid.

Respecto a las "carencias" de la Generación Z en formación digital, Rodríguez ha hecho referencia a un estudio realizado por la empresa a nivel internacional entre 14.000 y 15.000 mayores de edad de esta generación. De esta investigación se desprende que la Generación Z si algo ha "echado de menos" o lo detecta como una "carencia" son las habilidades digitales al incorporarse al mundo laboral.

Sobre si es positivo utilizar la tecnología en la educación o si, por el contrario, el uso de pantallas en los colegios puede distraer a los niños, Rodríguez defiende que esto es una decisión "muy particular" sobre cómo cada centro y cada familia decide aplicar estos dispositivos en la enseñanza. En este contexto, ha destacado que Dell tiene una colaboración con Edelvives para promover las soluciones tecnológicas en la educación.

Asimismo, ha remarcado que Dell ha puesto en marcha la iniciativa Futuros Digitales, a través de la cual van a colegios a ofrecer charlas y presentaciones sobre el mundo digital y las STEAM.

"Esas charlas no discriminan, son para todos, chicos y chicas. Es una forma de que las chicas vean que esto es igual para todos", ha señalado la directora general de Dell en España, quien ha apostado por "seguir trabajando día a día para que se consiga la diversidad en el mundo de la tecnología".

Precisamente, Dell Technologies tiene entre sus objetivos que el 50% de sus empleados sean mujeres en 2023 y que el 40% de los cargos de management sean mujeres. "Va a ser muy importante que esa diversidad alimente todos esos modelos futuros y todas estas tecnologías futuras y evitemos sesgos", ha dicho.

No obstante, Rodríguez ha dejado claro que en la compañía nunca ha sufrido ningún tipo de discriminación de género. "Lo digo rotundamente, yo no he vivido la discriminación en Dell Technologies", ha zanjado.

USOS PRÁCTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La directora general de la empresa ha hecho referencia a uno de los temas centrales del Dell Technologies Forum, la Inteligencia Artificial, una tecnología que "no es realmente nueva" para la compañía, ya que la llevan utilizando "desde hace años", aunque lo novedoso ahora sí es la IA generativa "que está explotando" actualmente.

En concreto, ha explicado a Europa Press que Dell utiliza la Inteligencia Artificial "in, on y for". Así, ha añadido que en sus productos la utilizan para tener un mantenimiento predictivo, saber cómo se va a utilizar un equipo; o para temas de seguridad, ya que, por ejemplo, la pantalla del dispositivo se puede oscurecer directamente si detecta que "un intruso pasa por detrás y se asoma para ver la pantalla".

La compañía también utiliza la Inteligencia Artificial para proporcionar a sus clientes soluciones de infraestructura y servicios alrededor de esa infraestructura para que "tengan sus propias aplicaciones". Por último, 'for', utilizan esta tecnología en su negocio para llegar a conclusiones, como para ver tendencias sobre cuáles son sus clientes más propensos a consumir determinada tecnología.

Aunque la Inteligencia Artificial presenta múltiples beneficios, también tiene sus riesgos. "Por su puesto que tiene sus riesgos, ¿va a ser la regulación la solución?. Pues probablemente, como en todo, la colaboración público-privada va a ser necesaria y el tener un código de ética en cada una de las compañías y que se sigan una serie de principios", ha apostillado Rodríguez.

"LA TECNOLOGÍA NO ES NADA SI NO HAY TALENTO DETRÁS"

Sin embargo, ha advertido de que realmente la tecnología "no es nada si no hay talento detrás". "Hay que utilizar esa Inteligencia Artificial, hay que saber mover esa Inteligencia Artificial y hay que saber utilizarla. Para eso hace falta talento y el talento lo aportamos las personas", ha precisado.

Por ello, la directora de la compañía tecnológica considera que los trabajadores tienen que ver a la Inteligencia Artificial "como una aliada" y no como un peligro que pueda destruir puestos de trabajo.

Al ser preguntada por el Reglamento de la Inteligencia Artificial acordado la semana pasada por la Unión Europea para limitar sus riesgos, Rodríguez ha indicado que todavía no puede hacer una valoración sobre cómo afectará esta nueva normativa. "Es una buena expectativa la que se genera y, en este caso, es la UE la que está tomando el liderazgo", ha concluido.