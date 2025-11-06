Los maristas impulsan la segunda edición de 'Itinerario Bartimeo' para prevenir los abusos en instituciones católicas

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Edelvives, junto a la Fundación Diktya --impulsada por el Instituto de los Hermanos Maristas para la protección y la promoción de los derechos de la infancia-- han lanzado la segunda edición del 'Itinerario Bartimeo', que consiste en una serie de seminarios online gratuitos sobre prevención de abusos.

Los 'webinars', que comenzarán este mes de noviembre y están dirigidos a instituciones católicas europeas, tienen como objetivo "fomentar entornos seguros promoviendo una cultura de prevención, buen trato y cuidado", según han explicado sus impulsores en un comunicado.

El itinerario está formado por cuatro etapas en las que ponentes de distintas congregaciones, organizaciones y ámbitos profesionales ofrecerán a los participantes "una comprensión diversa" de los temas que se abordarán.

El 11 de noviembre saldrá el primer episodio, que versará sobre la escucha del testimonio de las víctimas y el reconocimiento de su papel central en los procesos de transformación institucional. En concreto, la responsable de primera acogida y coordinadora de atención del Proyecto Repara, de la Archidiócesis de Madrid, Lidia Troya, dará una ponencia sobre este tema.

El segundo seminario online tendrá lugar el 16 de diciembre y tratará sobre 'La crisis de los abusos - Transformaciones para la Iglesia en el contexto católico internacional'.

En 2026 se celebrarán los otros dos 'webinars', uno el 5 de febrero, titulado 'Respuesta institucional frente al abuso y el maltrato - Niveles de aplicación de políticas de entornos seguros, y de buen trato en el contexto organizacional católico internacional' y otro el 16 de abril sobre las amenazas y oportunidades en el entorno cultural y educativo católico.

El Itinerario Bartimeo nació en el año 2021 inspirado en la figura del ciego Bartimeo que "recuerda que el primer paso hacia el cambio es querer ver, atreverse a mirar lo que ha pasado o está pasando, y actuar en consecuencia", según señalan sus organizadores.

El programa está inserto en VIA Project, impulsado por Diktya Foundation, cuenta con la colaboración de Porticus y se imparte a través del Campus de Fundación Edelvives.