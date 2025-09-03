Marlaska afirma que crear la Agencia Estatal de Protección Civil "era una prioridad" antes de los incendios forestales

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil, que es una de las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la emergencia climática presentado esta semana por el Gobierno, "ya era una prioridad" antes de los incendios forestales que han afectado este verano a gran parte del país.

"Ya era una prioridad en el Gobierno de España con anterioridad a los tristes y trágicos incendios que hemos enfrentado, ya estábamos trabajando al respecto", ha afirmado este miércoles Marlaska en la rueda de prensa en la que ha informado sobre el balance de siniestralidad de tráfico de este verano.

El ministro ha incidido en que el llegar ahora al pacto de Estado frente a la emergencia climática "es también ya una consecuencia de los pasos previos" que ha dado el Gobierno en el desarrollo de todo el marco normativo también en materia de Protección Civil, como el Plan Estatal General de Emergencias.

"España ha estado detrás dentro de lo que es el Mecanismo Europeo de Protección Civil y considerábamos ya esencial también tener dentro de la Dirección General, dar un paso arriba en el sentido de configurar ya una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias con unas capacidades de coordinación", ha señalado.

En este sentido, Marlaska ha recordado que la Protección Civil "está descentralizada" ya que es competencia de las comunidades autónomas, por lo que, en sus palabras, la creación de esta Agencia Estatal de Protección Civil "no es una recentralización en modo alguno".

"La competencia en materia de protección civil sustancialmente está en el marco de las comunidades autónomas, es un Estado descentralizado, un Estado compuesto pero toda esta nueva realidad ya entendíamos que exigía a nivel estatal dotarnos de una agencia", ha aclarado.

El ministro ha destacado que en algunas comunidades autónomas ya existen agencias de Protección Civil y que el objetivo con la Agencia Estatal es "generar una estructura más amplia con una dosis de autonomía en la gestión y también presupuestaria y con mayores facilidades o potencialidades en la coordinación, en la toma de decisiones"

"Es decir, avanzando y dando una estructura más completa y compleja pero necesaria y precisa a la protección civil en el marco de las competencias del Estado", ha concluido Marlaska.