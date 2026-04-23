Marlaska atribuye a "dictámenes de otros 'lobbies'" el rechazo de PP, Vox y ERC a bajar la tasa de alcohol al volante

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros viales gratuito, accesible para personas con discapacidad, con cobertura nacional y que ofrece información personalizada. - EUROPA PRESS

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido "duro" con "todos" los partidos políticos del Congreso que el pasado marzo votaron en contra (PP, Vox, ERC y UPN) de la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado). "Quizá obedecieron los dictámenes de otros 'lobbies'", ha aseverado.

Así lo ha expresado este jueves Grande-Marlaska durante su intervención en la presentación del teléfono gratuito 018 que ofrece información personalizada a víctimas de accidentes de tráfico sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a disposición.

En este sentido, el ministro del Interior ha añadido que a él "el único 'lobby'" que le implica en este ámbito es "el de todas las asociaciones de víctimas de violencia vial". Marlaska lo ha asegurado en presencia de representantes de organizaciones como STOP Accidentes, P(A)T - Prevención de Accidentes de Tráfico, la asociación Daño Cerebral Estatal o AESLEME, entre otras.

Por este motivo, el titular de la cartera de Interior ha insistido en que no va a "cejar" hasta que la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida al volante esté plasmada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

"Seguimos defendiendo que la única tasa de alcohol segura al volante no es otra que cero", ha manifestado el ministro durante su intervención en la presentación del teléfono 018 de atención a las víctimas de tráfico.