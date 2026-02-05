Marlaska avisa de que la situación "es muy difícil" tras "bastantes" días con lluvias: "Llueve sobre mojado"

1048964.1.260.149.20260205102847 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que la situación es "muy difícil" desde el punto de vista meteorológico debido al temporal, tras "bastantes jornadas en esta situación".

"Hoy es una jornada todavía complicada, no porque vaya a llover más o tengamos fenómenos meteorológicos mucho más adversos que los días precedentes, está lloviendo sobre mojado y esto implica una complejidad mayor", ha avisado este jueves Marlaska en declaraciones a los medios desde la sede de la Dirección General de Tráfico.

El ministro ha detallado que están trabajando con las instituciones y la coordinación ante el temporal "es real, efectiva". "Realmente estamos encarando una situación muy difícil desde el punto de vista meteorológica y ya llevamos bastantes jornadas en esta situación", ha insistido.

Por ello, ha solicitado al conjunto de la sociedad que siga "todos los consejos" de las autoridades, de los responsables de la emergencia.

"Sois conscientes de que es una situación difícil, pero estamos poniendo todos los medios y está todo a disposición de la sociedad para responder y luego para recuperarnos cuanto antes", ha afirmado Marlaska, al tiempo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque están "todos los servicios trabajando".

En este punto, ha reiterado a los ciudadanos que sigan las indicaciones "por los canales oficiales" y ha agregado que pondrán a disposición de "todos los refuerzos necesarios". "Están todos los dispositivos a disposición, evidentemente, de la dirección de las distintas emergencias y estamos en ello y por medios no va a ser", ha zanajado.