Maroto (PP) se define "feminista" y critica a Vox por "no gustarle un pelo los homosexuales"

Publicado 21/01/2019 11:44:41 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, se ha definido como "feminista" por defender la "igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres" y ha criticado tanto el "feminismo exacerbado de la izquierda" como el "negacionismo" de Vox. A este partido también le ha criticado por "no gustarle un pelo los homosexuales".

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Maroto ha indicado que el feminismo "impone" la izquierda trata de "culpabilizar a los hombres por principio", haciéndoles "sospechosos de maltrato", y dice a las mujeres "la pancarta que tienen que llevar, cómo manifestarse y lo que deben decir".

"Esa manera de pensar de la izquierda es tan injusta como el negacionismo, que propone decir que no existe violencia de género por el hecho de serlo. Eso es sectarismo", ha subrayado Maroto, que ha recordado que el PP firmó el Pacto de Estado contra la violencia de género porque considera que hay que proteger a las mujeres de una violencia que surge contra ellas "por el mero hecho de ser mujeres".

Sobre la propuesta de VOX de eliminar la protección del colectivo homosexual frente la violencia, el vicesecretario general del PP ha mostrado su desconcierto sobre las opiniones de este partido contra el colectivo LGTBi: "no se qué les pasa a VOX con los homosexuales pero está claro que no les gusta un pelo".

No obstante ha subrayado que, existe, igual que con el feminismo, la "colectivización" por parte de los partidos de la izquierda del colectivo homosexual y ha criticado que organizaciones como la Federación de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales diga "cómo hay que vestir o a qué partido hay que votar", si entender que un homosexual "puede ser de Ciudadanos, del PP o de VOX".

Sobre este asunto, ha indicado que el PP "no tiene ningún problema con los gays, sólo faltaba" y ha opinado que esta formación interpuso "de manera equivocada" el recurso contra la Ley de matrimonio homosexual por denominar 'matrimonio' a la unión de personas del mismo sexo. "Las cosas se llaman como se llaman en la calle", ha apostillado.

No obstante, ha defendido que el PP, pese a tener mayoría absoluta, pudo cambiar esta denominación y no lo hizo. "Me alegra que la posición sea esto pero me asusta que partidos como Vox hagan un ataque frontal contra la diversidad porque no todo el mundo es exactamente igual", ha dicho, para añadir que no todos los españoles tienen que ser "heterosexuales, acudir a procesiones o gustarles los toros".

Maroto también ha defendido la "diversidad" de tipologías de familias --tradicionales, monoparentales, las formadas por una pareja de gays o lesbianas, entre otras-- frente a un único modelo tradicional. "La familia en España es tan plural como plural es la manera de entender la sociedad", ha apuntado Maroto, que ha subrayado que el PP "admite, comprende y quiere proteger a toda las familias".